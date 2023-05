Quais são os tipos de Btp (incluindo o novo Btp Valore de junho) e as diferenças de classificação e desempenho

o títulos da dívida pública italiana, mais conhecido como Btp, tornou-se um hotspot para poupadores. Isso não só pelo atrativo retorno dos juros após o fim da era dos juros zero ou negativos, mas também pela flexibilidade das ferramentas oferecidas pelo Tesouro, que se adaptam às diferentes necessidades dos poupadores. Vamos avaliar:

valor BTP

BTP Itália

PTP Futura

BTPs indexados

Verde BTP

BTPs no curto prazo

BTP aos 10 anos

valor BTP

O Ministério da Economia anunciou a introdução de uma nova família de títulos do governo denominada valor BTP, destinados ao mercado varejista, ou a poupadores individuais e afins. O primeiro Btp Valore será lançado de segunda-feira, 5 de junho, a sexta-feira, 9, a menos que a assinatura seja encerrada antecipadamente. Este título terá a duração de quatro anos e será apresentado Bónus de fidelidade de 0,5% do capital investido Para quem guarda na carteira até o vencimento. Os cupons serão periódicos e calculados com base em taxas fixas e crescentes, conforme mostrado no site do Tesouro. O investimento mínimo exigido será de mil euros. Mais detalhes sobre os termos de oferta para esta nova ferramenta aguardam.

BTP Itália

Atualmente, está listada no mercado de ações do governo over-the-air (MTS) da Bursa Italiana. Nine PTP Itália que oferecem um retorno vinculado à inflação italiana, com o voucher e o principal reavaliados. A décima versão, que ainda está em circulação, será resgatada no dia 22 de maio. Dado o aumento de dois dígitos da inflação, que atingiu 8,3% em abril, apesar de uma ligeira queda nos últimos meses, não é de surpreender que o cupom anual dos BTPs italianos esteja em torno de 8%. O Btp Italia tem papel importante na proteção da carteira e, segundo analistas, deve formar 10% a 20% do total da carteira de obrigações.

PTP Futura

As quatro questões de PTP Futura Eles não alcançaram o sucesso de depósitos e retornos que o Btp Italia viu. Atualmente, os recursos líquidos das quatro emissões do Btp Futura variam de 3,78% do título de cinco anos com vencimento em novembro de 2028 a 4,39% do Btp Futura com vencimento em abril de 2037. Essa ferramenta é indicada principalmente para quem quer apostar no crescimento . para a economia italiana. O Btp Futuras pode ser útil para quem deseja comprar títulos com desconto antecipando Cotação de recuperaçãoembora tal cenário possa não acontecer.

BTPs indexados

Uma variante do Btp Italia é Os BTPs são indexados à taxa de inflação da zona do euro, calculado pelo Eurostat. Este grupo de títulos é composto por cerca de 12 emissões com vencimentos que vão de setembro de 2023 a maio de 2051 e tem uma rentabilidade de cerca de 8%. A inflação europeia provavelmente retornará ao nível de 2% ao ano mais rapidamente do que a inflação italiana. Como resultado, o índice de cupom desses títulos pode cair mais rapidamente do que o cupom dos títulos italianos indexados à inflação. Você se beneficia de BTPs categorizados pela taxa de inflação europeia Mesmos benefícios do Btp ItaliaProteger a carteira das flutuações inflacionárias.

Verde BTP

o Verde BTP É uma nova classe de títulos do governo italiano, lançada pela primeira vez em março de 2021. Esses títulos, o último dos quais com vencimento de 8 anos em 2031, destinam-se a financiar gastos públicos destinados a proteger o meio ambiente e combater as mudanças climáticas . O BTP Green 2031 foi cotado a 99,888, com uma rentabilidade total anual na emissão de 4,056%. Os retornos das emissões verdes estão em linha com os dos BTPs tradicionais de mesmo vencimento. Esses endereços são indicados Para jovens poupadores E para aqueles que desejam contribuir ativamente para a proteção do meio ambiente por meio de projetos ambientais sustentáveis.

BTPs no curto prazo

Apesar de BTPs no curto prazo, cotados no intervalo de 3 a 5 anos, não constituem uma classe de títulos premium, possuem características que os distinguem dos títulos de longo prazo. O rendimento desses títulos varia entre 3% e 3,5%. Esses retornos são inferiores à taxa de inflação e, portanto, não garantem a preservação do valor real do capital. o retorno real, inflação líquida, é negativa em torno de 5%, o que é um valor notavelmente alto. A vantagem dessas emissões é o aumento da estabilidade de seus preços.

BTP aos 10 anos

emissões BTPs de médio ou longo prazo Eles fornecem uma melhor proteção do capital contra a erosão causada pela inflação. Há potencial para ganhos reais se, nos próximos 24-36 meses, a taxa de inflação se aproximar da meta de 2-3% ao ano. As cotações desses títulos são muito sensíveis a mudanças nas taxas de juros, tanto para cima quanto para baixo. EU’Volatilidade do preço das ações No mercado secundário, torna-se mais alto à medida que o prazo remanescente do título aumenta. Uma análise dos preços de mercado desses títulos destaca a extensão dessas flutuações, que dependem em grande parte do nível do cupom. Esses títulos são adequados para poupadores que buscam um rendimento decente e acreditam que a inflação cairá abaixo de 3% nos próximos 24 meses.