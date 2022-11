Honda ZR-V chega à Europa em 2023

A Honda apresenta no Japão o SUV médio ZR-V, modelo que também chegará à Europa em 2023, ampliando assim a gama de produtos disponíveis para o antigo continente. lá Honda ZR-V Ele se posicionará entre o HR-V mais compacto e o CR-V maior 457 cm de comprimentoE uma largura de 184 cm, uma altura de 162 cm e uma distância entre eixos de 265 cm.

esteticamente agradável Honda ZR-V Apresenta-se como um automóvel equilibrado, sem particularidades estilísticas e por isso pensado para agradar a um público algo heterogéneo. No interior encontramos “móveis” muito semelhantes aos do HR-V e do Civic recentemente: mesmo neste caso, a racionalidade e a busca ergonômica são os mestres. Um exemplo nesse sentido é a presença de teclas físicas para os comandos principais, mais fáceis e rápidas de operar e, portanto, menos distrativas.

variante europeia de Honda ZR-V Ele adotará o mesmo trem de força híbrido completo que o japonês. Trata-se de um sistema composto por um motor de combustão interna de 2 litros, o mesmo que estreou no Civic e:HEV, junto com dois motores elétricos capazes de entregar 184 cv. Segundo a Honda, esse sistema full hybrid garante, em termos de aceleração, o mesmo desempenho de um motor V6 de 3 litros com torque de 315 Nm 0 voltas atrás.

para o mercado japonês, onde Honda ZR-V Também disponível com motor 1.5 turbo a gasolina, Híbrido 2,0 AH: HEV Também pode ser com Tração nas quatro rodas, é constituído por um motor elétrico montado no eixo traseiro, que promete melhorar a distribuição da força motriz entre a dianteira e a traseira, garantindo assim uma excelente condução mesmo em pisos difíceis. O usuário pode então escolher entre três modos de condução diferentes: Normal, Econ e Snow (este último “suaviza” a força motriz quando o pedal do acelerador é pressionado). Um conjunto completo de sistemas de assistência ao motorista também está disponível, incluindo controle de cruzeiro adaptativo, assistência em engarrafamentos e um sistema de direção automática que evita colisões com pedestres.

lá Honda ZR-V É um dos três SUVs que a empresa japonesa vai lançar na Europa 2023com o objetivo de aumentar sua participação no mercado. Além do ZR-V, haverá um CR-V de nova geração, já à venda nos EUA (saiba mais aqui), também disponível em versão híbrida plug-in, e o elétrico puro derivado do E : Conceito Ny1.