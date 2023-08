O novo Kia Sorento 2023, a renovação do SUV que se junta ao Kia Sportage e ao Niro está cada vez mais a ser determinado

A Kia divulgou as primeiras fotos do restyling Sorento SUV médio. Esta atualização intervém no meio do ciclo de vida do veículo companheiro Kia Sportage E Kia Nirorevisita o design para se alinhar com a nova abordagem estilística da marca, conhecida como Opposites United.

A empresa tem data de emissão de preços e especificações na Coreia para o mês de agosto, enquanto não há informações até o momento sobre a chegada do modelo ao mercado europeu. Mas é apenas uma questão de tempo. Agora, vamos explorar:

Assim se renova o Kia Sorento 2023

Kia Sorento 2023, perspectivas ambiciosas

Kia revelado remodelação de Sorrento, uma revisão em linha com os modelos mais recentes da marca. A forma das luzes diurnas e dos faróis estreitos é muito semelhante ao modelo moderno EV9. A máscara foi ampliada, com o design característico do nariz de tigre, e apresenta uma textura refinada.

A estrutura da carroceria, com exceção do para-choque dianteiro redesenhado e do para-choque traseiro, juntamente com os novos emblemas Kia e as lanternas traseiras de LED com um novo design de iluminação, permaneceram essencialmente inalteradas.

Mecanicamente, a maior parte do Kia Sorento 2023 compartilha componentes com o Hyundai Santa Fe, o que significa ter Pacote de tecnologia avançada de sistemas de assistência ao condutor, atualizados. O interior foi redesenhado com um novo painel com uma grande tela composta por um painel de instrumentos digital e um sistema multimídia de 12,3 polegadas lado a lado.

Na parte inferior, encontramos menos saídas de ar para o sistema de climatização, nova iluminação ambiente e novos controles. No console central, um sistema de autenticação baseado em impressões digitais está incluído. Foram utilizados materiais sustentáveis, como tecidos feitos de plástico reciclado.

Em termos de opções de motores, o Kia Sorento Você deve manter os motores atuais. No mercado europeu, espera-se um trem de força híbrido de 230 cavalos, disponível com tração nas quatro e quatro rodas, e uma versão plug-in de 265 cavalos, disponível apenas com tração nas quatro rodas.

Exame abrangente defoto interna Ele revela o brilhante trabalho dos designers da Kia, que redesenharam o painel do SUV coreano. A área frontal do Sorento oferece uma ampla área de exibição, com uma tela principal que abriga o painel de instrumentos, ladeada por um sistema multimídia de 12,3 polegadas. Na parte inferior da tela, há novas saídas de ar em um design simples e fino.

O habitáculo também foi enriquecido com Nova iluminação ambientee novos comandos e um sistema de autenticação baseado em impressão digital. Entre os materiais utilizados, destacam-se diversos componentes feitos de plástico reciclado, em linha com a preocupação da Kia com a sustentabilidade.

No momento, não temos informações oficiais sobre pacotes de tecnologia incluídos como padrão ou oferecidos como parte do ADAS. Mas dê uma dica de Hyundai Santa Féo modelo relevante, podemos supor que o Sorento oferecerá os recursos de assistência ao motorista mais modernos.

Da mesma forma, nenhuma informação oficial sobre opções de powertrain foi revelada. Mas é razoável supor que todos os motores serão elétricos. Espera-se que haja um arquivo Trem de força híbrido Um total de 230 cavalos de potência, disponível com tração nas quatro e quatro rodas, e um híbrido plug-in de 265 cavalos de potência, com tração nas quatro rodas. Preço esperado Desde cerca de 50.000 euros.