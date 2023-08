“Então você nos pede para sair da Itália, vamos apelar” – Corriere.it

A Ryanair ataca o decreto do governo italiano que visa fixar os preços dos voos entre a península, Sicília e Sardenha. para”Não vai baixar os preços, mas vai aumentá-los para todos. Não somente. E no inverno vai acabar que quem mora nas ilhas vai ter menos oportunidade de se deslocar para outros lugares.” Eddie Wilson, CEO, Baixo custo Que junto com Air Malta, Lauda Europa e Paz faz parte do gigante europeu sediado na Irlanda e liderado por Michael O’Leary. No trimestre de abril a junho deste ano Ryanair faturou 796,4 milhões de euros no mercado italiano, 36,8% a mais que no mesmo período de 2022, e há muito tempo é a operadora mais utilizada. Wilson foi a Roma durante o dia para falar com o ministro da Empresa e Indústria da Itália, Adolfo Orso, e logo depois se entregou separadamente a vários jornais, incluindo correio. para”Esta regra deve ser interrompida imediatamente. pare com isso agora!ele exclama.

reação de Bruxelas À tarde, a Comissão Europeia anunciou ter “contatado as autoridades italianas e aguarda informações mais detalhadas sobre o conteúdo exato” do aperto das tarifas aéreas. Um porta-voz de Bruxelas explica: “Ele apóia medidas destinadas a promover conectividade acessível de acordo com as regras do mercado interno da UE”. E o “preço gratuito” costuma ser a melhor garantia de preços razoáveis ​​no mercado europeu de transporte aéreo. Amplo suporte motivacional será fornecido. Afirmam que os procedimentos aprovados estão relacionados com a proteção dos utentes no âmbito das ligações aéreas com as ilhas, onde não existam alternativas no mercado, ou na presença de eventos catastróficos, e justificados pelas intervenções das autoridades de controlo e garantia . A região da Sicília também entrou na disputa Ryanair-Governo: “Wilson, explique aos milhões de sicilianos se não é escandaloso para a posição de quem se aproveita de uma situação de falta de concorrência, diria quase monopólio, assediar todo um povo a preços exorbitantes», responde o governador Renato Schifani.

Wilson, por que você não gosta dessa regra?

Mas diga-nos o que há de errado…

Mas diga-nos o que há de errado…

«Bem, entretanto falam-se em algoritmos que diferenciam os preços com base no dispositivo que se usa para reservar, seja Android ou iOS. Nada mais errado. Não temos esse sistema e não nos importamos se alguém ligar de um computador ou celular, não é da nossa conta. Eu nem entendo de onde tiraram essa rua … Você acha que conseguimos lotar os aviões em 96% porque tínhamos altos salários? O número do nosso país é o mais baixo do país. ‘

No entanto, não pode negar que as tarifas aumentarão, em relação a 2022 e até mesmo em relação a 2019 em alguns casos.

– E quem nega isso? Mas também é preciso dizer que eles embarcam em todos os lugares, não apenas nos voos de/para as ilhas italianas. Este é o caso em toda a Europa, na verdade, em todo o mundo. Tudo custa mais: das taxas aeroportuárias ao querosene e aos salários. E se depois formos ver o verão, a tarifa é obviamente ainda mais alta: as pessoas viajam, e a oferta na Europa ainda é inferior à de 2019, ainda que vendamos mais lugares do que no período pré-Covid ».

Você me diz.

«Que voos são necessários, é preciso mais concorrência, mais ofertas para poder baixar o preço. Não há necessidade de um teto nas tarifas.

– Eddie Wilson, CEO da Ryanair (à esquerda) durante a reunião com o Ministro da Empresa e Made in Italy da Itália, Adolfo Orso

O que você disse ao ministro Orso?

«Espero fazê-los compreender que a lei vai ter o efeito contrário do que eles querem: não vai baixar as tarifas, mas sim aumentá-las para todos. A começar por quem mora na ilha. E eu sei o que é viver em uma área com problemas de comunicação porque nasci e moro em uma ilha, a Irlanda, que teve poucos voos nos últimos anos. É precisamente por isso que fiquei chocado com esta regra, que terá sérias consequências.” READ A escala do alojamento: as esperanças e os medos dos hoteleiros europeus

como?

«Muito simples: com este decreto terei de reduzir voos e voos, principalmente no inverno. Outros também. E em um mercado normal, quando a oferta cai, os preços sobem. Para todos. Não só isso: tendo que cortar frequências e voos, onde eu iria para impactar? Nos voos de/para as ilhas que não tenham tráfego normal de inverno no período de verão. Dobre o prejuízo para quem mora nas ilhas: terá que pagar mais caro e terá menos voos disponíveis.”

vai retomar?

• Está claro. E a Europa vai rejeitar esta lei porque é contra a concorrência, pois é claro que é contrária a todas as regras de funcionamento do mercado e até ao bom senso».

Você entende como será aplicada essa regra de preço controlado?

“Veja, com toda a franqueza, nem mesmo Harry Potter conseguirá decifrar esse decreto em relação a nós. Pelo pouco que entendemos, será uma questão de apurar médias em relação aos preços praticados no período anterior. O resultado é que a média que terei de aplicar aos preços do Verão – quando os preços são mais elevados devido à maior procura – seria o período médio do Inverno em que menos pessoas viajam e por isso os bilhetes também são mais baratos. Em que mundo normal aplicaria o mesmo preços no verão como no inverno?Você acha que hotéis, bares e restaurantes usam essa metodologia?Obviamente não.Diante dessas medidas soviéticas, no mínimo, terei que repensar minha estratégia de investimento na Itália.

Você reduziria seu compromisso na Itália?

«Estamos aqui para expandir, pusemos à venda 56 milhões de lugares no país este ano, mas se tivermos em conta o impacto das sobretaxas municipais e do limite tarifário, obviamente as 300 aeronaves que serão entregues no nos próximos anos, teremos que colocá-lo em outro lugar, na Espanha – onde os impostos não aumentarão até 2027 – ou em Malta, não na Itália e certamente não na Sicília e na Sardenha. Não só isso: cada nova estrada que vou abrir nas ilhas italianas deve ser internacional porque a linha nacional está sujeita a essas restrições regulatórias ridículas ».

Então, você acha que uma medida para baixar o preço das passagens aéreas vai fazer o contrário?

‘ Simples assim. E eu disse ao Ministro Orso. Este regulamento terá três consequências: haverá menos frequências nas estradas, não haverá mais expansão na Itália e, portanto, as passagens custarão mais. Só há uma forma de baixar os preços: aumentar a oferta de assentos à venda.

O governante da Sicília não tem sido gentil com você ultimamente. Ele falou sobre um acordo oculto com a Eta Airlines para aumentar os preços dos voos com a ilha.

– Eu sinceramente não sei quem disse isso a ele. É uma rua… Só sei que Shivani teve três propostas minhas às quais nunca respondeu, nas quais afirmo que podemos trazer mais três milhões de passageiros por ano para a ilha. Com a Sardenha estamos discutindo como aumentar a oferta, especialmente no inverno: pretendemos transportar mais dois milhões de pessoas. Se eles não querem isso bem: vamos expandir na Espanha ou em Portugal que certamente agradecerão aos italianos por esse passo ».