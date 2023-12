Declaração de imposto em 2024, aqui estão as novas regras fiscais

Cosenza – O governo Meloni lançou um novo decreto legal em matéria fiscal que prevê diversas alterações em 2024. Mesmo quem tem número de IVA poderá utilizar o número fiscal Declaração de imposto pré-compiladaenquanto para o modelo 730 disponível para empregados, aposentados e para reembolso do Irpef, haverá algumas possibilidades adicionais.

Em primeiro lugar, as declarações devem ser apresentadas por Segunda-feira, 30 de setembro de 2024Saldos podem ser parcelados Até 16 de dezembro. Além disso, a agência fiscal não poderá enviar comunicações nem em Agosto nem em Dezembro.

Declaração fiscal e números de IVA em 2024

O decreto estipula os valores do IVA, que em 2024 poderão utilizar a declaração de rendimentos pré-compilada. Resta saber se será benéfico aderir a este modelo. Em qualquer caso, o prazo para apresentação da declaração fiscal mudará: será 30 de setembro de 2024, e não 30 de novembro como nos anos anteriores para os valores do IVA.

Quanto a funcionários Ei Aposentados O que é fornecido Modelo 730Será possível verificar os dados coletados pela Receita antes do envio da declaração. Instruções mais detalhadas para acesso a estes dados chegarão durante 2024. Também em 2024, todas as pessoas singulares que não possuam número de IVA poderão utilizar o Formulário 730, para qualquer tipo de rendimento e não haverá obrigação de utilização do Rendimento Pessoal. (ou Renda PF) em alguns casos. O prazo de inscrição continua até 30 de setembro de 2024.

Reembolsos de Irpef ou pagamento de saldo

Para os reembolsos do Irpef, aqueles com rendimentos de trabalho poderão solicitar à Agência Fiscal que desembolse o dinheiro diretamente, em vez de através da empresa (e, portanto, a partir de um comprovante de salário). Porém, se você não precisa receber seu dinheiro de volta, mas sim pagar o saldo do Irpef, você ainda pode fazer isso sem passar pela empresa (que normalmente retém a diferença do seu salário), mas pagando através do Formulário F24. Para pagar o formulário F24 também é possível utilizar o PagoPA, a mesma plataforma que permite pagar à Administração Pública noutras situações. Você pode fazer o pagamento online ou entrar em contato com seu banco ou correios. Novamente, no que diz respeito ao pagamento do saldo e do primeiro pagamento de rendimentos, o pagamento pode ser dividido em várias parcelas, e os pagamentos podem ser Sete (Anteriormente eram seis.) O prazo de pagamento é 16 de dezembro de 2024. Os mesmos prazos também se aplicam a quem possui número de IVA.

-Publicidade Sky-