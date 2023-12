Na passada sexta-feira, a Comissão Eleitoral Angolana anunciou os resultados das eleições legislativas realizadas no dia 23 de Agosto: pela primeira vez em 38 anos, Angola terá um novo presidente. José Eduardo dos Santos, que lidera o país desde a independência, não voltou a concorrer; João Lourenço, seu antigo ministro da Defesa, foi eleito em seu lugar. No entanto, dos Santos continua a ser uma das pessoas mais influentes do país. Continua a liderar o partido maioritário, o MPLA, enquanto os seus familiares e aliados ocupam cargos importantes nas instituições e nas grandes indústrias do país. A sua filha Isabel dos Santos, a mulher mais rica de África, foi recentemente nomeada diretora da Songal, a empresa petrolífera nacional, principal fonte de rendimento de toda a economia do país. Isto significa que apesar das eleições, o “clã” formado por Dos Santos e os seus aliados continuará a controlar a economia do país, disse ele. artigo Subordinar O jornal New York Timescontinuará a trazer o dinheiro ganho para Portugal.

Graças ao boom da indústria petrolífera, as elites angolanas, especialmente as próximas da família dos Santos, tornaram-se extremamente ricas nos últimos anos. Entre 2002 e 2015, estima-se que 189 mil milhões de dólares (158 mil milhões de euros) saíram de Angola, uma grande parte dos quais acabou em Portugal sob a forma de investimentos imobiliários, ações de bancos e clubes de futebol. “Pensávamos que Angola era um país pobre e precisava de ajuda”, disse Celso Filipe, jornalista português e autor de “Angolan Power in Portugal”. “De repente percebemos que eram os angolanos que nos ajudavam e que eram eles que compravam as coisas que já não podíamos comprar. Era como se os empregados tivessem comprado a sua casa.”

Os dois países partilham uma história profundamente turbulenta há mais de cinco séculos. Os comerciantes portugueses iniciaram os primeiros contactos no final do século XV, quando construíram algumas povoações na costa da actual Angola e começaram a comprar escravos a tribos do interior. Durante séculos, a presença portuguesa limitou-se à zona costeira e aos vales fluviais. Depois, durante o século XIX, os portugueses aboliram a escravatura e, auxiliados pelas primeiras descobertas médicas contra doenças tropicais e armas modernas, completaram a conquista do interior, transformando o país numa importante fonte de borracha e marfim para exportação. Na década de 1960, uma série de movimentos políticos começaram a opor-se ao domínio colonial de Portugal. A guerra começou quando os rebeldes do Movimento Popular de Libertação de Angola (que mais tarde se tornou o partido de dos Santos) receberam o apoio de Cuba e da União Soviética, enquanto os portugueses receberam assistência dos Estados Unidos e da África do Sul. Mas a guerra não era sustentável para o regime autoritário português da época. Em 1974, o novo governo militar português iniciou o processo de democratização do país e concedeu a independência a Angola. Depois de uma longa guerra civil entre diferentes movimentos de libertação, o país regressou à paz em 2002 e manteve-se estável desde então.

Nos últimos quinze anos, a relação entre colonizadores e colonizados parece ter-se invertido. Embora a crise económica tenha atingido duramente a economia portuguesa, a indústria petrolífera cresceu tremendamente em Angola. Entre 2002 e 2008 a economia angolana Cresceu a uma taxa de 15 por cento. Quando, no final da década, Portugal se viu na pior recessão desde a década de 1970, com uma taxa de desemprego de 15% e o sistema bancário à beira da falência, a elite angolana veio em socorro dos velhos colonialistas. Hoje, milhares de portugueses partem para Angola em busca de fluxos de trabalho e de investimento, seguindo o mesmo caminho no sentido oposto. Em Cascais, na costa portuguesa, um edifício futurista de 14 andares foi adquirido quase na sua totalidade por cidadãos ou empresas angolanas. Isabel dos Santos, filha do antigo presidente angolano, possui uma grande participação na NOS, a principal empresa de telecomunicações do país. Os investimentos angolanos salvaram dezenas de empresas portuguesas da falência, incluindo o Bank Millennium BCB, liderado pelo antigo ministro dos Negócios Estrangeiros português, António Monteiro. O clube de futebol Sporting Lisboa é controlado pelo bilionário angolano Álvaro Sobrinho, que também possui dois jornais.

Alguns portugueses, como o jornalista Celso Filipe, ficaram surpresos e perturbados com esta mudança no equilíbrio de poder, mas para muitos outros os investimentos angolanos representaram uma tábua de salvação num momento particularmente difícil, tanto que muitos preferiram não questionar como foi . A origem deste capital. Há alguns anos, chegaram notícias de algumas investigações conduzidas pelo poder judicial português a importantes funcionários angolanos. A investigação diz respeito ao então vice-presidente de Angola, Manuel Vicente, acusado de subornar um juiz português com 810 mil dólares para encobrir outro caso de corrupção. Em resposta, o então Presidente dos Santos ameaçou romper relações diplomáticas. Para evitar o pior, o Ministro dos Negócios Estrangeiros português visitou Angola para formular uma espécie de pedido oficial de desculpas. Por seu lado, os angolanos dizem que estão a ser perseguidos injustamente pela justiça portuguesa. Dizem que ser angolano significa que os seus negócios estarão sujeitos a um escrutínio muito maior do que o dos investidores russos ou chineses.

Mas a verdade é que Angola, segundo os principais rankings internacionais, é um dos países mais corruptos e desiguais do mundo. Segundo investigação realizada no passado mês de Junho, na capital, Luanda É a cidade mais cara do planeta Para quem reside permanentemente no exterior, principalmente pelo custo da moradia nos bairros mais seguros da cidade. Metade da população do país vive com menos de 3,10 dólares por dia. Quase toda a riqueza do país está concentrada nas mãos da família dos Santos e dos seus aliados, cujos interesses atingem todos os cantos da economia do país. A maioria deles percebe que o seu domínio sobre o país terminará mais cedo ou mais tarde, por isso muitos deles tentam transferir o seu capital para o estrangeiro, especialmente para Portugal, onde a linguagem do governo e as restrições económicas criaram um ambiente favorável. Além disso, sendo membro da União Europeia, Portugal representa a porta de entrada para o resto do continente. É possível que os seus investimentos sejam monitorizados com mais cuidado do que os recebidos noutros países notoriamente corruptos, mas este preconceito não parece ter levado a quaisquer resultados particulares. Segundo a OCDE, os esforços do governo português para fazer cumprir as leis relativas à corrupção de cidadãos estrangeiros têm sido “Extremamente reduzido“.

Mas não está claro por quanto tempo esse fluxo continuará. Os preços do petróleo entraram em colapso e, ao longo do último ano, o governo angolano encontrou-se em grandes dificuldades. A infra-estrutura dilapidada fora da capital é ainda mais exacerbada e muitas áreas do país carecem de medicamentos e médicos. Nos últimos meses, uma epidemia de febre amarela matou 400 pessoas. Embora o partido de Dos Santos tenha conseguido vencer as eleições, a oposição obteve um bom resultado, obtendo quase 40 por cento dos votos. Independentemente de como termine a história de Dos Santones e do seu círculo, parece que Portugal sairá vitorioso mais uma vez. Durante séculos tirou escravos de Angola e quando o comércio cessou obteve borracha e marfim. Ao longo da última década, beneficiou das receitas do petróleo, que uma elite corrupta roubou ao resto do país e usou para resgatar os seus bancos e clubes de futebol.