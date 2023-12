Esta versão de margarita vai se tornar a sua preferida: um ingrediente muda tudo

O famoso coquetel é um dos mais queridos do mundo e poucos tentaram mudá-lo. Aqui está o item que pode transformá-lo!

Margarita é sem dúvida um dos coquetéis mais apreciados. Os primeiros blogs só surgiram em 1953, graças à revista Respeitado Que mencionou a fórmula oficial em um de seus artigos. A receita, ao contrário do nome, existe desde a década de 1930 e consiste em um quarto de suco de limão ou lima, um quarto de Cointreau e o ingrediente principal, um quarto de tequila. A tequila é originária do México e é uma bebida espirituosa obtida a partir da destilação do fruto do agave, planta muito comum em países quentes banhados pelo mar.

Outra evidência da origem mexicana da margarita é o vidro, em formato de sombrero invertido, típico dos lugares mais antigos da região. O coquetel tem feito grande sucesso em todo o mundo, dando origem a muitas variações da receita principal. Talvez no início A margarita foi simplesmente uma evolução da clássica bebida mexicana É à base de tequila e sal, que foi clareado e fresco com a adição de limão. Só mais tarde foram acrescentados outros ingredientes, como o Triple, que tinha a função de suavizar e tornar mais elegante o sabor forte e decisivo da tequila.

Para melhor saborear a sua margarita, é importante comê-la imediatamente após prepará-la. No entanto, há vários anos, muitos bares preparam coquetéis prontos, projetados especificamente para permanecerem iguais ao longo do tempo. Este coquetel deve ser servido bem frio. É importante resfriar a xícara com cubos de gelo ou mantê-la na geladeira até servir.

Margarita: O ingrediente essencial para transformar o famoso coquetel

Quem gosta de experimentar na cozinha adora apresentar aos seus convidados receitas originais e revisitadas. É possível transformar uma margarita em um coquetel completamente diferente com apenas um ingrediente.

Para fazer uma versão modificada de uma margaritaEles servirão tequila clássica, limão ou suco de limão, Cointreau e, Além de um quarto de rum. Depois de misturar por alguns minutos, seu toque de margarita estará pronto para ser saboreado.

A presença de rum no coquetel acrescenta Sabor de gengibre e cravo Muito agradávelPerfeitamente equilibrado com a acidez da lima. Para quem gosta de sabores levemente adocicados, pode adicionar uma mistura de frutas com mel ou, em alternativa, algumas gotas de açúcar ou xarope de bordo para unir os sabores. Não importa como você sirva, a margarita continua sendo um dos coquetéis mais adequados para qualquer ocasião.