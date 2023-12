Turismo em Lisboa está a expulsar residentes da cidade

A capital portuguesa atrai milhões de turistas anualmente em busca da autenticidade local, mas este fenómeno leva ao aumento do valor das propriedades, obrigando muitos residentes a abandonarem as suas casas.

O Sr. António vive no bairro histórico de Alfama, uma das zonas mais autênticas e típicas de Lisboa, e da sua janela cumprimenta os conhecidos que passam pela sua casa. A atmosfera pitoresca das ruelas transporta-o de volta ao passado medieval mourisco e judaico, atraindo diariamente milhares de turistas que hoje são mais populares que os locais.

“Inicialmente recebemos uma carta anunciando que alguém estava interessado em comprar o prédio inteiro. Um ano depois, recebemos a carta de despejo informando que o contrato não seria renovado e que a reforma do prédio começaria em breve.”

Sr. António, residente local de Alfama (aparece no vídeo)

Lisboa é uma pequena capital com meio milhão de habitantes, e em 2016 recebeu cerca de 5,6 milhões de turistas, um aumento de 7,6% face ao ano anterior. Em 2016, o turismo gerou um recorde nacional de mais de 12 mil milhões de euros, segundo o Banco de Portugal, desempenhando um papel crucial na recuperação económica de Portugal após a crise económica de 2008.

Apesar do impacto positivo na economia, hoje o setor do turismo é muito criticado pelo seu impacto negativo em parte da sociedade, nomeadamente em muitas pessoas que vivem nos centros históricos de Lisboa e do Porto.

Segundo António Machado, presidente da Associação de Inquilinos de Lisboa, a Lei de Regulamentação das Rendas (31/2012), introduzida pelo anterior governo de centro-direita, será a principal razão: “ao liberalizar o mercado de arrendamento e tornar os cidadãos locais mais subservientes. ” “Eles não têm o mesmo poder de compra que os turistas estrangeiros”.

“Temos assistido à transformação de casas de residências familiares em alojamentos de curta duração… casas particulares alugadas a turistas que, em certas zonas, fizeram com que as rendas aumentassem entre 30% a 40% nos últimos anos, o que é praticamente insustentável para o portugues.”

Antonio Machado

Os imóveis privados e apartamentos para arrendamento de curta duração, como o AirB&B, estão a crescer 67% face ao ano passado, e 73% das ofertas AirBnB em Lisboa são para apartamentos inteiros, a uma média de 84€ por noite, garantindo assim uma maior lucro do que aluguéis de longo prazo (fonte: AirDNA.co). Até agora, o governo local pouco fez para controlar este fenómeno, como aconteceu noutras cidades europeias como Amesterdão, onde as propriedades não podem ser alugadas via AirBnB por mais de 60 noites por ano.

Segundo a CBRE, consultora imobiliária, em 2016 a renda média em Lisboa era de 830 euros, registando um aumento de 23% face a 2015. Com o salário médio nacional de 914 euros, cada vez mais moradores são obrigados a mudar-se para Lisboa. Subúrbios porque não podem mais viver no centro da cidade.

Carla tem 37 anos e mãe de dois filhos. Recentemente recebeu uma carta de despejo do seu apartamento no Pátio do Carrasco, no coração de Alfama. O seu apartamento faz parte de um bloco de apartamentos situado num edifício medieval, recentemente adquirido por um investidor imobiliário que pretende converter as casas em alojamento de curta duração. Todos os moradores receberam a mesma notificação, mas Carla, pela idade e duração do contrato, é a única que não está protegida pela lei. Hoje paga 270€ por mês, com uma entrada pessoal de 500€. Apesar dos baixos rendimentos e da situação familiar, não é elegível ao apoio à habitação da Câmara Municipal de Lisboa.

“Não sou contra o turismo. Sou contra a exploração de habitações para fins turísticos, que obriga muitas pessoas nascidas e criadas em Lisboa a abandonarem a cidade.”

(Carla)

