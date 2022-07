O carro icônico cessou a produção há 32 anos

o último Citroën 2CV Deixando a linha de montagem funcionando 27 de julho de 1990 Em Mangualde (Portugal). Foi um evento que marcou o fim da produção de um modelo de sucesso apresentado no Salão Automóvel de Paris em 1948 e cuja génese começou mais de 10 anos antes.

Quando foi introduzido pela primeira vez, era um arquivo 2 currículos Impressionado com seu design original, versatilidade e extrema economia. Ele também foi capaz de se destacar de si mesmo Inovações tecnológicas (muito avançado na época), como tração dianteira, motor de dois cilindros refrigerado a ar e suspensão macia.

Projetado para um grande público

Rapidamente se tornou um carro muito popular e procurado, era parte integrante da sociedade e um dos símbolos dos carros de hoje. 2CV é especialmente projetado para um público amplo Numa época em que o carro ainda era uma peça de luxo.

Era um carro económico, com características inovadoras e que tinha de responder às necessidades dos clientes da época. Eu consegui ganhar as massas com 5,1 milhões de veículos matriculados em 1990.

Já em meados da década de 1930, a montadora francesa começou a desenvolver um carro econômico que se tornaria o Citroën 2CV. Tinha que ser um carro pequeno, capaz de ir a qualquer lugar e carregar tudo e barato para comprar e administrar.

Com suas características versáteis, baixo custo e consumo econômico, Toute Petite Voiture (Carro muito pequeno) Era um carro para todos na cidade e no país. O projeto ficou pronto em 1939 e estava previsto para ser apresentado no mesmo ano, mas devido ao início da guerra, o Salão de Paris não foi realizado.

Os 250 modelos já construídos foram amplamente demolidos e muito poucos exemplos foram escondidos. Após a guerra, a Citroën retomou o projeto e foi incumbida de Flamínio Bertone A estética do que se tornará o Citroen 2CV.

A apresentação oficial foi realizada durante o Salão Automóvel de Paris, em 7 de outubro de 1948. O carro oferecia espaço, era modesto, suave e barato e rapidamente conquistou o público, tornando-se a expressão de uma nova filosofia de transporte individual e símbolo de liberdade e alegria de viver.

Devido à escassez de matérias-primas, A Citroën foi inicialmente capaz de garantir uma produção limitada. Isso resultou em pouco tempo de Listas de espera de até 6 anos. O preço de compra foi muito baixo, assim como os custos de manutenção devido à tecnologia simples.

O teto retrátil de algodão foi usado

o Estrutura de aço de quatro portas Ele não foi projetado para ser autossustentável e, como a maioria dos plug-ins, foi anexado ao quadro. Em vez de instalar um teto fixo de aço, o carro tinha Teto retrátil de algodão impermeável Para torná-lo mais leve e aumentar o luxo a bordo.

O comportamento de condução foi caracterizado por um movimento bastante bom, mesmo fora das estradas pavimentadas e da grande inclinação lateral nas curvas. Devido ao motor boxer baixo, tanque e carroceria leve, havia um centro de gravidade adequado; Portanto, um golpe era quase impossível.

A montadora francesa escolheu um modelo Novo motor boxer de dois cilindros Refrigerado a ar com cilindrada inicial de 375 cc, capaz de desenvolver 9 cv de potência.

Como padrão, uma caixa de 4 velocidades foi oferecida. O motor de 602 cc usado no 2CVV6 de 1970 tinha inicialmente 28 cv. A velocidade máxima da primeira versão atingiu cerca de 70 km/h enquanto os modelos mais recentes atingiram 113 km/h.

Edição Fourgonnette e Sete Séries Especiais

Na primavera de 1951, foi lançado Edição Fourgonnette A começar pelo sedã. Começando pela coluna central, oferece um espaçoso compartimento de carga em formas regulares e garante grande facilidade de carga através de duas portas articuladas na parte traseira. O Citroën 2CV Fourgonnette era frequentemente usado no serviço público.

Desde 1976, várias edições especiais foram produzidas: verE a charlestonE a França 3E a transE a DollyE a kokuriko E a Perrier Especial 2CV. Após o lançamento do último Citroën 2CV da fábrica Citroën em Mangualde, o carro tornou-se um carro de culto.

Hoje, como qualquer outro modelo, é sinônimo de liberdade, charme francês, inconformismo e aventura. Milhares de fãs o colecionam e o tornam seu ícone de estilo de vida. Além de grupos locais e comunidades da web, a Itália tem dois clubes oficiais dedicados ao 2CV: International Club Citroën e Derivate Italia Association of Beinette (CN) e Club Italia Bicilindriche Citroën de Lodi.

