FMI e Itália desaceleram em 2023. Standard & Poor’s reduz expectativas sobre reformas – Economia

A Itália terá um desempenho melhor do que o esperado em 2022. Graças à recuperação do turismo e da atividade industrial, o crescimento deste belo país deve chegar a 3% este ano. Mas em 2023 haverá uma “desaceleração significativa” parcialmente ligada aos preços mais altos da energia. Neste contexto, é necessário prosseguir com as reformas. Esta é a foto tirada pelo Fundo Monetário Internacional, que nota “aumentar a incerteza política”, esperando que o caminho da reforma não seja abandonado.

A Standard & Poor’s também está se concentrando em reformas que confirmam a classificação BBB da Itália, reduzindo sua perspectiva para estável de positiva após os riscos de reformas ligadas a eleições antecipadas. “A perspectiva estável reflete os riscos que uma desaceleração ou reversão das reformas” pode ter sobre a economia e as finanças públicas italianas, diz a Standard & Poor’s, enfatizando como “a revisão também reflete o aumento da inflação e os riscos para o fornecimento de energia da Itália”. não espera riscos financeiros imediatos da transição para o novo governo após as eleições, mas observa que a votação antecipada “vem em um momento difícil” para os governos italiano e europeu. A agência também não descarta a paralisação completa do gás fluxos da Rússia: isso – explica ele – faria a Itália registrar crescimento negativo do PIB em 2023 e 2024. Atualmente, a Standard & Poor’s estima o crescimento italiano em + 2,8% em 2022 e 1,9% em 2023. “Este é um momento importante porque há são muitas as reformas e programas no âmbito do plano europeu. Esperamos que as reformas sejam feitas, sejam úteis para a Itália. Qualquer que seja o governo que esteja no poder, esperamos apoiá-lo”, o economista-chefe do FMI, Pierre-Olivier Gorinchas, destacou como o cenário base do Fundo para a Itália foi definido antes dos recentes eventos políticos e inclui reformas. Após +3% em 2022 (+0,7 pontos percentuais Em comparação com a previsão de abril), o PIB italiano desacelerará em 2023 em +0,7%, abaixo dos 1,7% estimados apenas três meses atrás. em 0,8% em comparação com os +2,3% e +1,7% estimados anteriormente.

A alocação do FMI para a Itália em 2023 faz parte de uma contradição geral com a desaceleração econômica global. De fato, os riscos de uma recessão aumentaram e são “particularmente exacerbados” para 2023, entre a guerra na Ucrânia e suas consequências, Covid e inflação. O FMI reconhece que os preços estão e continuarão altos: especialistas em Washington dizem que o combate à inflação é a prioridade poucas horas após o novo aumento da taxa do Fed. A economia global corre o risco de encontrar-se “à beira da recessão”, explica Gourinchas. Numa atualização das perspetivas económicas globais, o fundo baixou as estimativas de crescimento global para +3,6% este ano e para +2,9% no próximo, e as da zona euro e dos EUA. Ele alerta: se alguns dos riscos negativos que pesam sobre as perspectivas se materializarem, o mundo poderá desacelerar ainda mais, caindo para +2,6% em 2022 e +2,0% em 2023, um nível que foi tocado apenas cinco vezes desde 1970”. Nesse cenário, tanto os EUA quanto a zona do euro terão um crescimento próximo de zero no próximo ano, com impactos negativos no resto do mundo”, destaca o economista-chefe do FMI. O Fundo observa que as chances de recessão para as economias do Grupo dos Sete principais países industrializados são “cerca de 15%”, ou “quatro vezes o nível usual”. Para a Alemanha são quase “um em cada quatro”.

Para os Estados Unidos, “algumas indicações” são de que “uma recessão técnica já pode ter começado”, observa o fundo, descrevendo como os Estados Unidos, em sua opinião, podem evitar uma recessão mesmo que o caminho seja muito estreito e um pequeno choque Vai acontecer. suficiente para mudar a imagem. A atenção está em alta no PIB dos EUA no segundo trimestre: segundo analistas, a economia pode ter se contraído novamente, sinalizando efetivamente estados entrando em recessão técnica. A Casa Branca está se mexendo há dias, mesmo consciente dos riscos políticos que podem significar alguns meses antes das eleições de meio de mandato em novembro. “Não acho que veremos uma recessão”, disse Joe Biden nas últimas horas, ecoando Janet Yellen. O secretário do Tesouro, cuja reputação internacional e credibilidade os republicanos não questionam, se apresentará aos americanos em 28 de julho, Dia do PIB, em uma entrevista coletiva. Talvez, como dizem os ímpios, para tranquilizar.