“contra os interesses dos italianos”

O governo de Meloni recebeu a aprovação, com ressalvas, da Comissão Europeia sobre a estrutura da manobra econômica prevista no documento de planejamento orçamentário. Mas rajadas caso de maioo Mecanismo Europeu de Estabilidade, cuja reforma foi endossada por todos os Estados membros, exceto a Itália.

Mays, o governo Meloni retira a ratificação

As palavras proferidas pelo ministro da Economia geraram polémica Giancarlo Giorgetti Durante o período de perguntas de ontem em casa.

“Estamos cientes decompromisso assumido pela Itália Todos os outros membros procederam neste momento à ratificação”, disse Giorgetti, “mas” a necessidade de uma decisão de proceder à ratificação ou não ratificar o tratado agora aparece claramente com discussão suficiente e ampla no Parlamento, bem como uma declaração de o que decorreu do último ato político aprovado pela Câmara”.

Ministro da Economia Giancarlo Giorgetti

Segundo Giorgetti, “A atual estrutura do tratado constituinte não parece levar em conta os diferentes contextos referenciais e parece adequado Considere as mudanças relacionado com o conteúdo do mecanismo.

Palavras bem diferentes das proferidas pelo ministro da Economia no início de novembro, quando declarou que aderiu “aos cargos do governo anterior do qual fiz parte”.

O poder executivo é chefiado por Mario Draghique expressou sua graça em reformar o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o fez Itália comprometida com a ratificação.

Mess, Renzi ataca o governo

luigi martinvice-presidente da Italia Viva, definiu as palavras de Giorgetti sobre o pobre coitado como “sérias”, lembrando que “A ratificação do tratado não implica adesão ao MISisso significa cumprimento de uma obrigação internacional tomada pelo governo do Conde I, do qual Salvini era vice-primeiro-ministro.

A demora do governo Meloni em ratificar a Libra também foi duramente criticada pelo líder da Itália, a FIFA Mateus Renzi.

Dizer não ao toque significa conflito com os interesses dos italianos. E quem tem alguma coisa a ver com saúde sabe que o dinheiro da saúde é tão bom quanto o pão. Sim para Mays, imediatamente”, tuitou Renzi.

o que é eu

Também conhecido como Fundo de Previdência do Estado, e Mecanismo Europeu de Estabilidade (saudade) éinstituição intergovernamental Com um capital de cerca de 700 mil milhões de euros, funciona para apoiar os Estados-membros que enfrentam dificuldades económicas, mas em determinadas condições.

É uma instituição intergovernamental, sediada no Luxemburgo, que não se rege pela legislação da União Europeia mas sim pela legislação internacional.

mês foi Foi criado em 2012em resposta às influências crise financeira A crise internacional que pôs de joelhos a Grécia, Chipre, Irlanda e Portugal e ameaçou a estabilidade de toda a economia da zona euro.

Cada estado membro subscreveu a sua própria quota e pagou a sua própria contribuição: a Itália, tal como a França e a Alemanha, subscreveu uma quota de cerca de 125 bilhões de euros.

A função principal do mash é dar Apoio econômico Aos Estados membros em dificuldade, através da emissão de empréstimos e aquisição de títulos. Em troca de ajuda, no entanto, o Ele prometeu reformas econômicas e impostos pelos países solicitantes.