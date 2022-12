Borsa Italiana, sessão suspensa de 16 de dezembro de 2022

Hoje é dia de prazos técnicos importantes. Destaca o excelente desempenho da Azimut Holding. Telecom Italia TIM continua negativa

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Foi confirmado em território negativo na última sessão da semana, depois de sofrer uma correção severa no dia anterior. Hoje é o dia de prazos técnicos importantes: futuros e opções de ações e índices vencem em dezembro de 2022.

às 13h10 FTSEMib Registou uma quebra de 0,37%, para 23.638 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 23.505 pontos e um máximo de 23.815 pontos. Ao mesmo tempo FTSE Itália Todas as Ações perdeu 0,43%. pior desempenho para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,92%) e l Estrela do FTSE Itália (-1,51%).

a bitcoins Caiu para 17 mil dólares (cerca de 16 mil euros).

a Spread BTP-Bund Ele aumentou para mais de 215 pips, e o rendimento do BTP de 10 anos atingiu 4,35%.

EU’euro Ainda está abaixo de $ 1.065.

No FTSEMib, o excelente desempenho do Retenção de Azimut (+5,98% a € 20,47). empresa f UniCredit (+0,81%) assinou uma carta de intenções que estabelece os princípios básicos para a distribuição de novos produtos de gestão de ativos na Itália. Em particular, a Azimut criará e operará de forma independente uma empresa de gestão na Irlanda que desenvolverá produtos de investimento para distribuição na Itália através da rede UniCredit de forma não exclusiva. Os fundos estão programados para serem liberados para clientes italianos no segundo semestre de 2023.

Em progresso Intesa São Paulo (+0,98% para 2,014€). Da correspondência emitida pela Consob em 15 de dezembro de 2022, ficamos sabendo que, a partir de 2 de dezembro, uma participação total no Instituto foi adicionada ao Goldman Sachs igual a 8,39% do capital social.

Telecom Italia TIM Consolida-se na zona negativa. o endereço perde 0,54% A um preço de 0,2041 euros. A companhia telefônica informou que o conselho procedeu à seleção de Massimo Sarmi como diretor, para substituir Frank Cadoret, que renunciou em 16 de novembro de 2022.

fincantieri Inalterado a 0,524 euros. A administração da empresa examinou e aprovou o plano de negócios para o período 2023-2027.

Na Euronext Growth, Milão foca em fábricas, no dia da sua estreia no preçário das pequenas e médias empresas dinâmicas e competitivas. o endereço Falha ao fazer o preço devido ao rali excessivo. As ações da empresa foram colocadas a 1,2 euros, com uma capitalização inicial de 8,95 milhões de euros.

Também destaca Saccheria FranceschettiIsso após o salto de 53,6% em seu dia de estreia. Registrar endereço a aumento de 5,03% A um preço de 2,0165 euros.