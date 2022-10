Cagliari, o município fecha o bairro histórico de Viale Ponaria: “Você nos condena à fome”

Em Cagliari o município “fecha” o bairro histórico de Caduzun de Viale Ponaria. O caminhão bar, completo com mesas e cadeiras de Giuseppe e Antonio Meles, na praça Madre Teresa de Calcutá, tem seus dias. No passado dia 4 de outubro, as sedes municipais de Swabi foram notificadas do “início dos procedimentos de aprovação do despacho de suspensão da concessão de terrenos públicos como sanção disciplinar pela violação confirmada da concessão e consequente perda da autorização administrativa”. Motivos? Segundo os jornais, a família Meles só poderia ocupar 21 metros quadrados e, a partir de 14 de agosto passado, não poderá mais vender sanduíches e bebidas, já tendo recebido a parada das prefeituras. Havia também uma multa no meio e uma série de conexões. Em 20 de abril de 2004, ocorreu a primeira homologação de vinte e um metros quadrados e a comercialização de produtos alimentícios, com a proibição do fornecimento de alimentos e bebidas. No entanto, sempre houve atividade, incluindo hambúrgueres, bifes, batatas fritas, cerveja e refrigerantes de laranja, porque os donos de restaurantes apelaram ao Tar e o venceram. Dias antes, veio o alarme, após vistorias também realizadas pela polícia local: A região de Caduzone deve interromper qualquer tipo de atividade “pelos próximos 33 dias”.

Para os proprietários, é um sucesso: “Aqui estão os empregos dos meus filhos e filha. Toda semana dividimos os lucros e destinamos dinheiro para a mudança ordenada pelo município, eles querem colocar um campo a vinte metros de distância”, disse Giuseppe Melles, proprietário do quiosque: “A prefeitura diz que somos abusivos, sempre paguei tudo, e tenho todos os cartões, tanto do bar quanto da área externa, como sempre. A prefeitura fez esgotos para mim, e tenho água e luz, como um logradouro há dezenove anos. “Tenho todas as folhas de pagamento”, comenta: por metro quadrado, como eles perceberam isso depois de dezenove anos?” E um dos filhos e funcionários, Antonio , acrescenta: “Não é apenas uma sentença de desemprego, eles estão nos matando. Não agüentamos, também estou muito preocupada com meus filhos.” Além disso, o futuro VLT deve passar por aquela área. Mas isso é outra história. A advogada de Caduzoni, Anna Maria Busia, analisa todas as contramedidas possíveis: “Eu deve verificar De todos os papéis bem para entender como salvá-lo. Eles terão que congelar por 33 dias, após os quais os procedimentos administrativos continuarão de qualquer maneira. Isso mesmo, Giuseppe Meles sempre pagou por todos os metros quadrados que ocupou. O meu pensamento vai sobretudo para as famílias que ali trabalham e que estão envolvidas nesta situação. Planejamos enviar nossas notas de defesa na segunda-feira ao município”.