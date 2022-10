Mais de 5 bilhões de telefones celulares não utilizados em 2022.

é esperado que 5,3 bilhões de telefones celulares eles vão cair negligenciado este ano, um número tão grande que, se empilhados uns sobre os outros, atingiriam 50.000 quilômetros de altura, o que é 120 vezes a altura da Estação Espacial Internacional, quase um oitavo da distância entre a Terra e a Lua. Apesar de seu valioso conteúdo de ouro, cobre, prata, paládio e outros componentes recicláveis, esses dispositivos em grande parte serão deixados em gavetas ou jogados em aterros sanitários, enquanto uma pequena parte será descartada adequadamente.

Isso foi revelado por uma investigação de uma associação sem fins lucrativos Weee fórummarcando Dia Mundial do Lixo Eletrônico que foi comemorado em 14 de outubro. O inquérito foi realizado numa amostra de 8.775 lares europeus em seis países: Portugal, Holanda, Itália, Roménia, Eslovénia e Reino Unido.

Os resultados mostram que o agregado familiar europeu médio possui 74 produtos electrónicos, incluindo telemóveis, tablets, computadores portáteis, electrodomésticos, secadores de cabelo, torradeiras e outros electrodomésticos (excluindo lâmpadas). Destes, 13 acabaram sendo montados: nove porque não foram usados ​​e quatro porque estavam quebrados. A classificação de pequenos dispositivos coletados pelos consumidores europeus inclui acessórios (como fones de ouvido e controles remotos), eletrodomésticos (como relógios e ferros de passar roupa) e equipamentos de TI (discos rígidos externos, roteadores, teclados, mouses); Depois, há telefones celulares, smartphones e utensílios de cozinha como torradeiras e fornos com churrasqueiras. As luzes LED estão no topo da lista de produtos com maior probabilidade de serem descartados no lixo. Entre os principais motivos citados para o acúmulo de aparelhos eletrônicos estão a probabilidade de reutilização futura (46%), intenção de venda (15%), valor sentimental (13%), valor futuro presumido (9%) e falta de informação sobre como eliminar o dispositivo (7 %).

