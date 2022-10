Adeus imposto automóvel, se você possui esses carros, não precisa pagá-los: não desperdice dinheiro

Graças às novas leis, mais proprietários de carros poderão finalmente dizer adeus ao imposto de circulação, basta perguntar para evitar pagá-lo sem cair em uma situação ilegal.

esta notícia Abre o coração de muitas famílias italianasE que nos últimos meses recebeu picadas reais da inflação.

Na verdade, muitos Eles tiveram que enfrentar a dificuldade de ter que seguir em frente, Pagando impostos exorbitantes, gastando três vezes mais no supermercado do que na bomba de gasolina, tendo sempre o mesmo salário à sua disposição. Em suma, a vida hoje se tornou um pesadelo.

O imposto que os italianos odeiam é o selo, e é por isso que

Em relação aos carros, muitos motoristas optam por não usar veículos particulares, e preferem veículos públicos, como ônibus, para economizar dinheiro, reduzir o desgaste e não possuir o carro. Necessidade constante de combustível.

A gasolina e o gasóleo voltam a estar perto dos 2€ por litro mas agora há mais receio porque a partir de 31 de março de 2022 não haverá corte nos encargos de produção, a menos que isso Não foi prorrogado até dezembro pelo novo governo.

Entre todos os impostos, O mais odiado é o imposto automóvel que muitos automobilistas optam por não pagar Você corre o risco de receber grandes multas diretamente em sua casa. Ao contrário do seguro, o imposto de circulação deve ser pago independentemente, pois não está relacionado com a rotação do veículo, mas sim com a sua posse. se presente, Mesmo que esteja sempre parado na garagem, A vedação deve ser empurrada para estar em boas condições.

Ajuda do governo, veja como não pagar imposto

Durante esses meses, o governo tentou ajudar os moradores, dando-lhes a oportunidade de receber uma recompensa pela compra de um carro elétrico. É certamente uma ajuda importante, mas não é suficiente.

Porque depois de comprar o carroVocê tem que pagar impostos, o que é muito difícil. Voltando ao imposto de selo, a notícia que agradou a muitos italianos é que quem os paga deve Porque não tem exceções, Você pode fazer isso aproveitando o desconto de 20%, simplesmente optando por pagar por domiciliação direta em sua conta corrente.

em vez de Você pode se informar para entender se tem direito a uma isenção. De qualquer forma, aqueles que estão cobertos Lei 104ou aqueles que têm carro antigo Ou quem tem? Uma nova geração de carros elétricos. Pelo contrário, em termos de seguro, é claro que isso deve ser pago independentemente, mas você tem a oportunidade de aproveitar vários descontos, incluindo aqueles associados, por exemplo, à lei Bersani. Antes de escolher o seguro certo para você, você também pode solicitar cotações online que lhe permitirão economizar muito.