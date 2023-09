Portugal abandona a Rota da Seda

As amáveis ​​palavras proferidas pela alta burocracia do Partido Comunista Chinês já não convencem Portugal, que decidiu libertar-se das consequências estratégicas insustentáveis ​​resultantes do Memorando da Rota da Seda. Agora é a vez da Itália. Análise de Francesco D’Arrigo, Diretor do Instituto Italiano de Estudos Estratégicos “Niccolò Machiavelli”.

A infra-estrutura portuária portuguesa, sobranceira ao Oceano Atlântico ao longo de uma costa de 900 km, influenciou grandemente a história, a economia e o destino deste país, permitindo-lhe expandir-se significativamente e criar o primeiro império colonial da história com riquezas, comércio e posses. No mundo todo. Os portos de águas profundas e logisticamente avançados, com posse dos Açores, representam centros marítimos de absoluta importância global.

Portugal é o país europeu com maior história de acordos com a China, razão pela qual Lisboa decidiu abandonar o acordo Iniciativa Cinturão e Rota A Iniciativa Cinturão e Rota é também uma indicação de que a nova “Guerra Fria” desencadeada pela agressão militar da Rússia contra a Ucrânia e o eixo Moscovo-Pequim para concretizar o seu projecto de uma nova ordem mundial tem sérias repercussões para ambos, demonstrando que a relação entre o dois países tornou-se cada vez mais próximo.

Portugal e a China construíram uma cooperação sinérgica ao longo do tempo, nomeadamente ao longo da história de Macau, uma área no Mar da China Meridional que esteve nas mãos de Portugal desde o século XVI até à sua recaptura em 1999, com um acordo visto por Pequim como um exemplo de eficácia cooperação. Em contraste com as dificuldades enfrentadas pelo governo inglês para ceder a colônia britânica de Hong Kong.

Ao longo do tempo, as empresas chinesas e os organismos governamentais aproveitaram a fraca liderança política portuguesa e a queda dos preços causada pela crise financeira de 2008-2011 para comprar participações em empresas portuguesas estratégicas que operam nos sectores das infra-estruturas, da energia, das pescas, dos seguros e dos transportes marítimos. Saúde, construção, aviação e finanças. A China vinculou então estes projectos à Iniciativa Cinturão e Rota, que mais tarde foi assinada entre os dois países.

Portugal, também graças aos investimentos chineses, desenvolveu um sistema portuário que se tornou o centro das mais importantes rotas marítimas globais: as que ligam a Europa, África e América. Basta dizer que 53% do comércio externo da UE passa por águas portuguesas, transportando anualmente cerca de 20 milhões de toneladas de mercadorias, e continuando a crescer.

Por estas razões, a presença em Portugal é estratégica para a China, porque do ponto de vista geoestratégico, é, juntamente com a Itália, um dos mais importantes estados membros da União Europeia que assinou o Memorando da Rota da Seda.

O sistema portuário português representa uma plataforma de acesso ao gigante mercado das ex-colónias da América Latina e de África. Mercados com mais de 280 milhões de potenciais consumidores, incluindo parceiros do BRICS China, Brasil, Angola, Moçambique e outros países ricos em energia e terras raras, que são componentes vitais de muitos produtos do sistema industrial chinês, desde produtos tecnológicos a produtos essenciais para o transição energética (energia eólica). turbinas, painéis fotovoltaicos e baterias de veículos eléctricos), até aos sectores militar e espacial (laser, radar e sistemas de armas).

A estratégia marítima prosseguida pelo Secretário Geral do Partido Comunista e Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, através da Iniciativa Cinturão e Rota, com o objectivo de aumentar a conectividade internacional da China não só a nível infra-estrutural, logístico e comercial, mas também a nível energético, financeiro e militar, a ponto de torná-lo um verdadeiro instrumento de política externa.

A política externa chinesa sob o presidente Xi Jinping tornou-se cada vez mais assertiva e incompatível com os valores das democracias ocidentais, devido ao apoio de Pequim à guerra da Federação Russa contra a Ucrânia, às crescentes tensões com Taiwan e à presença ameaçadora da sua frota naval na China. Na região Indo-Pacífico onde tenta monopolizar pontos estratégicos no Mar da China Meridional eoceano Índicotambém construindo Portas E bases militares fora das suas águas territoriais.

Para fazer face a esta expansão, a doutrina de política externa da administração Biden tem uma cooperação fecunda com todos os seus aliados, à qual também tem respondido o governo do primeiro-ministro António Costa, que se aproximou da ordem económica do Atlântico Norte. Encorajado a mudar de rumo pela política activa do Departamento de Estado dos EUA, que levantou a proibição contra a interferência chinesa na Europa, Portugal está gradualmente a aliviar os seus laços estreitos anteriormente traiçoeiros com Pequim, ao mesmo tempo que dá prioridade à sua adesão à NATO.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomez Cravinho, anunciou recentemente que Portugal “irá rever o significado das relações políticas e económicas se a China fornecer à Rússia as armas necessárias para a sua guerra na Ucrânia”, e as instituições portuguesas decidiram enviar armas para a Ucrânia.

O governo português também segue uma linha mais dura do que a adoptada pela União Europeia e por vários países europeus no comércio e investimento chinês e na tecnologia 5G, com o objectivo de reduzir os riscos de interferência em opções estratégicas e reduzir a presença do Estado nas suas sistema econômico. Potências estrangeiras expansivas e autoritárias.

Estas iniciativas do governo português levaram a viajar para Lisboa o vice-primeiro-ministro chinês, Han Zheng, homem de confiança do presidente Xi Jinping, a quem o partido recorre quando quer falar com clareza. A mensagem de Hahn ao Presidente Marcelo Rebelo de Solva e às instituições portuguesas foi semelhante à recentemente dirigida ao governo italiano: “Apesar da pandemia de Covid-19 e da guerra, temos de continuar a trabalhar como sempre”.

Mas as amáveis ​​palavras da alta burocracia do PCC já não convenceram Portugal, que decidiu libertar-se das consequências estratégicas insustentáveis ​​do Memorando da Rota da Seda.

Agora é a vez da Itália.