Fed mantém as taxas de juros inalteradas, mas “espera” cortes em 2024. Wall Street comemora: média do DJ industrial acima de 37K

Preços fixos. Pela terceira reunião consecutiva, o Fed deixou inalterada a meta da taxa de fundos federais, no intervalo de 5,25% a 5,50%, no nível mais alto em 22 anos. Acima de tudo, indica na sua declaração que novos aumentos nas taxas de juro só são possíveis: “Podemos estar no pico, ou perto do pico, deste ciclo restritivo”, disse o presidente Jerome Powell em conferência de imprensa.

Wall Street celebra e atualiza o recorde: o Índice DJ Industrial subiu mais de 500 pontos (+1,4%) e ultrapassou pela primeira vez os 37 mil, fechando nos 37.090.

O diagnóstico económico do comunicado final, que pouco mudou face à reunião de 1 de Novembro, acrescenta que a actividade económica abrandou face ao impressionante terceiro trimestre (+4,9% do PIB anual, equivalente a 1,3% em termos trimestrais) e nota inflação mais baixa, que ainda é “alta”. Powell observou que a continuação da tendência descendente da inflação “não está garantida” e que a trajetória das tendências dos preços permanece “incerta”. Acrescentou e reiterou que o Comité de Política Monetária estava a “agir com cautela”: “Ainda temos um longo caminho a percorrer – e depois disse – não estamos a reivindicar vitória. Seria prematuro”.

Os cortes esperados em 2024 serão de três

Uma análise dos “pontos”, os pontos em que os conservadores indicam individualmente as suas expectativas sobre a direcção dos preços, revela que a Fed está agora a avançar no sentido de acelerar a normalização dos preços. O custo oficial do crédito em 2024 – referente à média das expectativas individuais – poderá cair para 4,5% a 4,75%, muito abaixo dos 5% a 5,25% indicados há três meses. Isto significa que em Setembro estavam previstas duas reduções das taxas de 25 pontos base no próximo ano – os conservadores pensavam que o limite máximo para 2023 seria de 5,50% a 5,75% – enquanto prevêem agora três reduções.

Da mesma forma, para os próximos anos, prevemos aumentar as taxas de juro para 3,5-3,75% no final de 2025 – com um novo corte de pontos percentuais, menos intenso do que prevíamos nas previsões anteriores – de 3,75-4 indicado em Setembro, e de 2,75 -3% no final de 2026. A “meta” implícita, indicada nas taxas de juro de longo prazo, é inferior: confirmada em 2,5 por cento. Em última análise, a redução acelerará em 2024, afastando-se mais rapidamente da “taxa final”, mas continuará de forma cautelosa nos dois anos seguintes, sem atingir um nível considerado neutro.