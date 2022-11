Diretor do Censis defendeu: “O sonho europeu? Uma narrativa completa”

Certas palavras impressionam, especialmente quando pensamos em quem as pronuncia. Tomemos este pensamento por exemplo: “Testemunhamos o naufrágio de narrativas pós-ideológicas nas quais tentamos construir nosso próprio bem-estar: o primeiro é que a Europa está unida sem fronteiras como uma ‘nova pátria'”. O autor não é um colunista incendiário, ou um radialista que é pego no meio de uma reunião daquelas forças que tomamos para definir “soberania” ou “populista”.

Estes julgamentos partem da voz calma de Massimiliano Valeri, Director Geral do Censis, convidado do recente encontro organizado em Villa Tornaforte, e do “Cernobbio cuneese” do editor Nino Aragno e do Confartigianato Imprese Cuneo. Acompanhado pelo presidente da Fundação CRT, Giovanni Quaglia, o editor do relatório anual Censis tocou todos os nervos da crise italiana e global. Chegamos ao fim dos extraordinários trinta anos de “globalização acelerada”, explicou Valery: um período em que o PIB mundial aumentou 130%, o valor do comércio aumentou seis vezes e a população abaixo do limiar da pobreza passou de 36% a 10%.

No entanto, algo mais também aconteceu neste período de tempo, algo que está causando mal-estar não apenas política e socialmente no Ocidente. Em 1989, ano da queda do Muro de Berlim, 64% da riqueza mundial estava concentrada nas economias avançadas e apenas 36% nos chamados países em desenvolvimento. Em 2021, essa proporção agora se inverteu: a participação da riqueza do Ocidente “expandido” caiu para 42%, enquanto a participação dos demais – os BRICS à frente – subiu para 58%. O caso típico é o da China, onde o PIB aumentou quatorze vezes nos últimos trinta anos: a expectativa de vida caiu de 69 para 77 anos e a mortalidade infantil caiu de 42 para 7 por 1.000 nascimentos, enquanto as matrículas nas universidades passaram de 3% para 58%. Hoje, lembra Valery, apenas 0,5% dos chineses vivem abaixo da linha da pobreza, em comparação com dois terços há três décadas: é o maior milagre econômico da história.

As velhas potências tentaram responder à crise, criando um sistema com competitividade em sua essência: o objetivo era se integrar melhor às cadeias de valor e controlar os mercados internacionais. O objetivo foi alcançado, lembra o diretor do Censis, tanto que na década anterior à Covid, a Itália experimentou um extraordinário boom nas exportações, que subiram 44%. Enquanto isso, a demanda doméstica despencou no mesmo período em que o investimento público caiu mais de 30% de 2009 a 2019. O que aconteceu? “Para nós, competitividade significa, antes de tudo, custos de produção mais baixos, antes de tudo salários: entre 1990 e 2020, a variação real do salário bruto médio anual diminuiu 2,8%”. Somos únicos na Europa quando você considera aumentos salariais reais simultaneamente em mais de 30% na França e na Alemanha e em mais de 40% no Reino Unido. O resultado, como sabemos, é um crescimento econômico muito baixo, superando apenas o crescimento econômico da Grécia na esteira da troika.

Nesse cenário terrível, um fato que parece resistir a todas as tempestades é a poupança privada. Se a liquidez das famílias italianas fosse um país em si, seria até a sexta economia do continente, superior ao PIB de países inteiros como Hungria ou Portugal. Mas esses, lembra Valery, são recursos que foram desviados para consumo e investimentos: As famílias economizaram em tudo por precaução, porque a incerteza as domina. A carteira financeira privada ascendeu a 5 biliões de euros, com uma componente de conta corrente fixa superior a 1.200 mil milhões de euros”. Com efeito, até ao final de 2021, o consumo das famílias era 8% inferior aos níveis anteriores à crise de 2008.

A crise energética não é uma preocupação de longo prazo. Por outro lado, os possíveis contratempos são: Os preços da energia voltarão a cair, e alguns indícios já foram sentidos. No ano que vem, a taxa de inflação será reduzida pela metade, mas o risco é empobrecer o tecido do empreendedorismo que poderá se tornar permanente, caso parte das empresas descumpra”. A Itália e a Europa sofrem, mais do que a emergência econômica, pela incapacidade de apresentar uma visão comum: “Não temos mais um destino final, isso é um fim, como foi a promessa tácita de que as gerações futuras viverão melhor que as anteriores.”.

Originalmente publicado na edição de 3 de novembro do semanário Cuneodice – nas bancas todas as quintas-feiras

Andrea Cascioli

cunha