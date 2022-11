Um dos carros mais raros do mundo foi encontrado em um hangar

Um dos carros mais desejados do mundo foi encontrado em um hangar. Este modelo único é usado como trator e é muito especial. Vamos descobrir mais sobre isso, porque é realmente incrível.

O mundo dos carros é realmente vasto. Como resultado, houve muitos veículos verdadeiramente notáveis ​​na história dos quadriciclos. Pensamos em vários carros Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Fiat. Mas também muitos grandes carros de quatro rodas que foram construídos adequadamente por muitas marcas de carros famosas.

Infelizmente, às vezes acontece que mesmo compostos dessa espessura expiram abandonado. E quando dizemos abandonado, também queremos dizer da pior maneira possível. Parece que foi o destino do ícone deste carro, que finalmente foi encontrado novamente depois de muito tempo. Como e onde, no entanto, é certamente surpreendente.

Mas o que realmente aconteceu?

Um carro perdido foi encontrado por acaso e finalmente está de volta à luz. Tudo graças a um homem chamado Ronald Koeman. Vamos falar sobre o dono do arquivo Importante Museu HolandêsQue é famoso por lançar os carros mais raros do mundo dentro do chassi. Desta vez o herói ativo foi uma descoberta incrível e muito importante para quem ama todos os carros.

Para completar esta extraordinária – e também um tanto misteriosa – descoberta, Kooyman e seus colegas viajaram até a Sibéria. Não é um lugar tão fácil de chegar. Mas como você sabe, os carros unem todos, e isso também foi o caso neste caso. resultado? Uma descoberta especial, que veremos agora.

Toyota AA: um carro com uma história única

Agora vamos nos concentrar no carro recém-encontrado. Vamos falar sobre Toyota AA, um carro produzido em massa da marca japonesa. Deste carro, foram produzidos cerca de duas mil cópias entre 1935 e 1943. No entanto, com o tempo todos estes veículos desapareceram um pouco, e por isso o carro tornou-se bastante raro. A equipe especial Made in Holland procurou em todos os lugares por este modelo japonês. missão cumprida. Especificamente, o carro baseado no design De Soto Airflow foi encontrado. Eles rastrearam o último proprietário da Toyota AA, com um passado muito misterioso.

A pessoa que postou o anúncio de venda – um jovem siberiano, neto de um dos proprietários originais que comprou o carro nas décadas de 1930 e 1940 – não tinha ideia de qual era o verdadeiro valor do carro em questão. Tanto que o guardou por muito tempo dentro da fazenda da família, Use-o como um trator Para puxar o arado e fazer trabalhos diferentes. Em suma, uso privado sem precedentes também. De qualquer forma, o carro foi recuperado com sucesso. E sete meses depois que Kooyman teve que lidar com a burocracia russa, a Toyota está agora no Museu Holandês Lowman.