Smart City Expo 2022, o evento para um ecossistema urbano mais sustentável já está em andamento

o Congresso Mundial Smart City Expo (Scewc), o principal evento internacional sobre cidades inteligentes e soluções urbanas Vera de Barcelonacombinará o ecossistema deinovação urbana Para traçar um plano de Um planeta urbano mais sustentável e habitável. De 15 a 17 de novembro, sob o lema “Cidades inspiradas em pessoas(Cities Inspired by People), mais de 800 expositores, 700 cidades e regiões e 400 palestrantes se reunirão em Barcelona para impulsionar a transformação de megacidades ao redor do mundo, compartilhando conhecimento e experiência.

A conferência contará com a presença de representantes de grandes cidades como Amsterdã, Atlanta, Barcelona, ​​​​Berlim, Boston, Bruxelas, Buenos Aires, Doha, Frankfurt, Nova York, Paris, Quito, Reykjavik, Rio de Janeiro, Roma, Seul, Estocolmo, Sydney, Tel Aviv, Tóquio e Viena. Uma delegação de alto nível de Kyiv chefiada pelo prefeito da capital ucraniana, Vitali Klitschko, visitará Siuk e participará de muitos eventos e conferências. Além disso, a delegação exibirá a situação da capital ucraniana após meses de guerra por meio de dispositivos de realidade virtual no Pavilhão da Comissão Europeia.

Além disso, o espaço expositivo Scewc receberá pavilhões de países como Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile e República Tcheca,

Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Israel, Itália, Japão, Letônia, Luxemburgo, México, Holanda, Irlanda do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça e Estados Unidos.

Ferramentas para remodelar a paisagem urbana

As soluções urbanas são um componente essencial daecossistema de cidade inteligente Os 800 expositores mostrarão seus produtos e tecnologias mais recentes e como eles podem ajudar os governos locais a redesenhar suas cidades. Estes incluem Accenture, Amazon Web Services, Cisco, Dell & Nvidia, Deloitte, EDF, FCC Environment, Fiware, Honeywell, Microsoft, Moventia, Smart Ports: Piers of the Future e Sorigué.

plataforma de conhecimento urbano

Entre os 400 especialistas participantes da conferência estão o arquiteto Elizabeth Dillerjardineiro “Gangster” Ron Finlay e matemática Hannah Fry. Diller estudou como modelar o comportamento em espaços públicos urbanos e é responsável por projetos de prestígio como o High Line em Nova York. Ron Finley monta uma rebelião agrícola urbana em Los Angeles, enquanto um jardineiro “gangster” transforma áreas desoladas de um bairro do sul de Los Angeles em verdadeiros jardins urbanos. Hannah Fry ensina matemática urbana na University College London e decifrou com sucesso os padrões de uma ampla gama de atividades sociais urbanas.