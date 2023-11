Desigualdade de rendimentos, Itália está abaixo da média europeia

A Europa é mais rica, mas há desigualdades de rendimento cada vez mais fortes. Desde 2010, o rendimento médio disponível na UE aumentou em termos reais 20% em 2022. Este é um aumento de 3,8% e também se repete em relação ao ano passado. Mas como pode a desigualdade de rendimentos ser medida na UE? usando Renda média disponível como indicador-chaveE em todos os países que utilizam padrões de poder de compra como uma unidade única.

Em 2022, o rendimento disponível médio equivalente na UE era de 18 706 PPS por habitante, acima dos 18 011 PPS em 2021. Os cidadãos receberam um terço desta percentagem sob a forma de transferências sociais por parte dos governos (por exemplo, pensões, benefícios sociais, etc.). .). A Europa do Norte e Central são as regiões onde os rendimentos são mais elevados, enquanto a desigualdade é forte nos países do Sul da Europa, como a Croácia, Portugal e a Grécia.

Para a Itália, podemos ler dados sobre um rendimento disponível médio de 18.472 PPC, portanto ligeiramente abaixo do valor europeu.

Olhando para o nível nacional, O país da UE com o rendimento médio disponível mais elevado em 2022 foi o Luxemburgo (33.214 pontos por segundo), Holanda (PPS 25.437), Áustria (25 119 PPS), Bélgica (24 142 PPS), Dinamarca (23 244 PPS). PPS) e Alemanha (23.197 PPS).

No final da classificação estão a Bulgária (9.671 empates por segundo), a Eslováquia (9.826 empates por segundo), a Roménia (10.033 empates por segundo), a Hungria (10.217 empates por segundo) e a Grécia (10.841 empates por segundo), que registou o valores mais baixos.

Recorde-se que estes dados se baseiam nas Estatísticas do Rendimento e das Condições de Vida da União Europeia (EU-SILC) disponíveis na base de dados online do Eurostat. Além disso, o rendimento disponível médio equivalente, expresso em PPS, tem em conta a distribuição do rendimento, bem como a dimensão e composição da unidade familiar.

