Bolsa de Valores Italiana, suspensão da sessão de 9 de janeiro de 2024

Um início de dia positivo para Brunello Cucinelli após a divulgação dos dados de vendas de 2023. Bitcoin salta ultrapassando US$ 46.500

Os principais índices do mercado de ações italiano e os principais mercados financeiros europeus devem começar hoje Incrementos fracionários.

09h15 Ftsimibe Índice ganhou 0,18%, a 30.624 pontos FTSE Itália todas as ações subiu 0,16%. Sinal de mais também para Índice FTSE Itália Mid Cap (+0,18%) e Índice FTSE Itália Star (+0,17%).

Fechamento positivo de i Principais índices de ações dos EUA Na primeira sessão da semana. O índice Dow Jones subiu 0,58%, para 37.683 pontos, enquanto o índice Standard & Poor's 500 subiu 1,41%, para 4.764 pontos. O índice Nasdaq teve melhor desempenho (+2,2% para 14.843 pontos).

Também em ascensão Bolsa de Valores de Tóquio. O índice Nikkei encerrou a negociação de hoje com uma valorização de 1,16% para 33.763 pontos, depois de oscilar entre um mínimo de 33.600 pontos e um máximo de 33.990 pontos.

pular de Bitcoin Que ultrapassou os 46.500 dólares (mais de 42.500 euros).

o Spread de títulos Btp Permanece acima dos 165 pontos, com o rendimento do BTP de 10 anos superando os 3,85%.

para'euro Confirmado em $ 1.095.

Brunello Cucinelli O dia começou com uma subida de 1,77% para 86,25€. O Grupo Cashmere anunciou resultados preliminares para o exercício fechado de 2023 com receitas líquidas de 1,14 mil milhões de euros, um aumento de 23,9% face aos 919,71 milhões obtidos no exercício anterior. Com base nos pedidos das coleções Primavera/Verão 2024, Brunello Cucinelli confirmou uma previsão de crescimento de receita em torno de 10% para 2024.

Mediabanca Sobe 0,09% para 11,36 euros. O Instituto Piazzetta Coccia concluiu a oferta de obrigações hipotecárias com prazo de vencimento de 5 anos, no valor total de 750 milhões de euros. As obrigações cobertas, cotadas a um cupão de 3,25% e a um rendimento igual ao swap médio mais 65 pontos base, registaram ordens de compra no valor de 1,4 mil milhões durante a oferta.

em geral Registou uma ligeira subida de 0,08% para 19,81€. A gigante dos seguros lançou novas obrigações seniores denominadas em euros com vencimento em janeiro de 2029 e janeiro de 2034, respetivamente, num montante total de 1,25 mil milhões de euros. Durante a fase de oferta, o total de pedidos para as duas séries de títulos foi levantado em mais de US$ 2 bilhões de mais de 80 investidores institucionais internacionais.

Ativador de inicialização para Pirelli (+3,33% para 5,15€).