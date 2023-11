Produção de energia a partir do movimento automóvel? sim, ela pode

Da cinética à eletricidade – Quando os freios são acionados, o carro perde velocidade e assim sua energia cinética diminui e é dissipada em forma de calor pelos freios. Se o carro for eletrificado, a energia cinética é convertida em energia elétrica pelo motor de tração e transferida para uma bateria: e se essa “coleta” for feita diretamente da estrada? A ideia pode parecer demasiado criativa, mas na verdade é tão tangível que pode ser adotada Rodovias Para a Itália. Seu projeto “Colhendo Energia Cinética de Veículos” (KEHV) que coleta e Convertendo energia cinética em veículosjá está a ser testado na área de serviço do Arno Est na A1 (nas imagens) Estender-se-á até uma faixa da cabine de pedágio. O instrumento escolhido para este experimento é chamado Libraproposto pela startup 20energy da Úmbria, é um sistema muito interessante, apesar de sua aparência discreta.

Desacelere e gere energia – Parece Libra Painéis planostamanho 3 x 3,5 metros, revestido com borracha e disposto Consistente com a superfície da estrada. É possível instalar vários exemplares seguidos, espaçados de 15 a 20 metros entre si, isso deve ser observado O dispositivo desacelera os veículos por conta própria Mas sem a sensação irritante de choques lentos ou tiras de choque. Este efeito poupa a travagem e aumenta a segurança rodoviária porque abranda os veículos antes de rotundas, cruzamentos, portagens ou entradas de auto-estradas. Plataforma De Libra, coberta de borracha vulcanizada, Diminui 2-3 cm Para a passagem de automóveis e veículos pesados, esse movimento mecânico É convertido em energia elétrica De um gerador muito compacto sobre o qual pouco se sabe. O engenheiro Valerio Ariente, sócio e diretor técnico da 20energy, explica que o gerador é semelhante aos geradores convencionais como o motor Wankel em comparação com um motor a pistão: “O princípio que permite a geração de eletricidade não muda, mas a forma do sistema muda significativamente. Bastante coisa.” novo “Para um elemento que permanece inalterado há mais de um século.”

Números encorajadores – Essa energia é enviada ao inversor, que a alimenta na rede elétrica, sendo também possível armazená-la em um sistema de armazenamento. 20 energias contam como um manutenção Tão normal reduzido – 4 horas por sistema, uma vez por ano – e desempenho contínuo durante toda a vida útil do dispositivo. Através destas experiências, a Autostrade per l’Italia pretende criar uma plataforma integrada com os principais sistemas de gestão e monitorização da infra-estrutura rodoviária, que possa Complementando sistemas tradicionais Fotovoltaica na produção de energia limpa. Estima-se que com um tráfego médio diário de 9.000 veículos, uma unidade poderia fazer exatamente isso Produção de 30 megawatts-hora anualmente Economizando a emissão de 11 toneladas de dióxido de carbono. Esta energia corresponde ao consumo anual de eletricidade de 10 famílias e é ainda mais interessante quando comparada com o consumo da barreira rodoviária no oeste de Florença: 60 MWh por ano podem ser gerados por apenas duas centrais. Libra. Outras estimativas desenvolvidas pelo Moveyon, centro de investigação e inovação da Autostrade per l’Italia, em Barreiras em Milão Norte e Sul de Milão (tráfego diário de cerca de 8.000 veículos pesados ​​e 63.000 veículos leves) podem gerar mais de 200 MWh por ano para ambas as estações de portagem.