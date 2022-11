Gosta de vidro, +8% na Europa e +13% na Itália em 3 anos – economia

(ANSA) – ROMA, 21 de novembro – O vidro “garante segurança alimentar, sustentabilidade e reciclabilidade” e é um material de “aparência futurista” para oito em cada dez consumidores europeus. Tanto que foi o único material de embalagem que registou um crescimento médio de 8% nos últimos três anos face a outros materiais que sofreram um decréscimo entre 24 e 41%: Itália com +13% também está no ” top 5″ dos resultados. É o que emergiu de uma pesquisa independente realizada pela InSites em 2022 entre mais de 4.000 consumidores em 13 países europeus (Áustria, Croácia, República Tcheca, França, Alemanha, Itália, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suíça, Turquia e Estados Unidos Kingdom) encomendado pela European Federation of Glass Containers (Feve) para a plataforma de consumo Friends of Glass.



Três quartos dos consumidores europeus, segundo um comunicado conjunto da Feve e da Assovetro, recomendam a compra de produtos embalados em vidro, até 85% dos italianos, e são também, no panorama europeu, os mais “recicladores”, com 9 em cada de 10 que afirmam ser coletores de lixo separados.



Em um ranking de produtos de vidro, a Itália ocupa o primeiro lugar na Europa, enfatizando as combinações de vidro e vinho com 44% das preferências contra uma média europeia de 32% (a Suíça está em último lugar com 20% das preferências). Até a cerveja no copo é apreciada por 42% dos italianos (34% da média europeia). No total, cerca de 6 em cada 10 italianos preferem produtos embalados em vidro.



Na Europa, no “top 4” das preferências por alimentos e bebidas em copo, encontram-se os laticínios com 65% das preferências (sobretudo na Turquia e na Áustria), seguidos dos refrigerantes com 54% (sobretudo na Turquia e no Reino Unido). ), molhos com 50% (Turquia e Polónia no topo) e de azeite (principalmente em Espanha) 47%. Também na Itália, esses quatro produtos estão entre os quatro primeiros. (Lidando).