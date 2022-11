Quando chegará na Itália e o preço

O mercado de scooters está em constante expansão e o modelo que pode revolucionar vem da China: chegará à Itália?

A necessidade de reduzir as emissões de dióxido de carbono nas cidades e no meio ambiente em geral também exige a necessidade de fazer diferentes tipos de escolhas para os deslocamentos diários. O setor automotivo está fortemente voltado para a produção de carros híbridos e elétricos, uma escolha obrigatória que o Estado incentiva aqui na Itália, por exemplo, para incentivar a transição para o uso de veículos ecológicos e acelerar o complexo e longo processo de mudança .

Outra das mudanças que começam a ser drásticas nas cidades italianas é o estabelecimento zonas ZTLou tráfego limitado, onde Não é possível fazer roaming em determinados carros ou motos. Esta é também uma medida que visa reduzir as emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e tornar mais agradável e segura a circulação pedonal em centros urbanos de importância histórica e turística. A aplicação desta interdição de acesso torna necessária a utilização de transportes públicos como o metro, elétricos e autocarros nos centros históricos, ou a utilização de trotinetas elétricas.

Simultaneamente à introdução da ZTL, de facto, nascem os serviços de aluguer e a oferta de trotinetas elétricas, que turistas e residentes utilizam para se deslocarem mais rapidamente e com menos esforço de um ponto a outro da cidade. Para quem mora próximo ou diretamente no centro da cidade, portanto, o Possuir uma scooter elétrica pode ser uma conveniência Não é de pouca importância, porque também evitaria o aluguel diário e permitiria cobrir a distância entre a casa e a área de aluguel.

Segway-Ninebot, a scooter do futuro da China: mas na Itália não poderemos usá-la

Atualmente, as scooters que podem ser alugadas ou compradas são todas sem assento, no entanto da China Chegam as fotos de um modelo que não só possui um assento confortável para maior conforto, mas também um compartimento frontal para guardar uma mala, mala ou sacola de compras. O modelo de scooter a que nos referimos chama-se Segway-Ninebot Custa 2.999 yuan (cerca de 400€). Este emocionante modo de transporte está equipado com tecnologia UIFI para recarga, mas também pode ser operado via NFC. Medindo apenas 1,2 m de comprimento e pesando 33 kg, o Segway-Ninebot tem uma velocidade máxima de 32 km/h e pode percorrer até 45 km com uma única carga. O carro também está equipado com um sistema de freios e-ABS e controle de cruzeiro.

Muito bom para ser verdade? Bem, sim, não porque o meio não exista, mas simplesmente porque Inacreditável na Itália. As regras para homologação de scooters são definidas pela União Europeia e estabelecem que as scooters não podem ter assento, mas também não podem exceder 500 watts de potência e velocidade de 20 km/h. Além disso, o Segway-Ninbot nem sequer tem setas laterais que permitam ao usuário indicar em que direção está indo. Resumindo, esta miniscooter, sem as devidas modificações para o nosso mercado, não poderia ser vendida na Itália.