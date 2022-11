Borsa Italiana, sessão suspensa de 21 de novembro de 2022

Forte desempenho negativo dos estoques de petróleo, após a queda do preço do petróleo bruto em Nova York para US$ 75 o barril.

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus Eles fecharam na zona negativa Primeira sessão da semana. FTSEMib também foi afetado divisão de dividendos De algumas grandes empresas, incl Cadê? E a Intesa São Paulo.

o FTSEMib Diminuiu 1,29%, com 24.356 pontos, depois de oscilar entre o nível mais baixo, com 24.315 pontos, e o mais alto, com 24.567 pontos. o FTSE Itália Todas as Ações Perdeu 1,24%. sinal de menos também para Chapéu médio da FTSE Italia (-0,85%) e l Estrela do FTSE Itália (-0,53%). Na sessão de 21 de novembro de 2022, o valor dos negócios caiu para 1,99 bilhão de euros, ante 2,42 bilhões na sexta-feira.

Às 17h30 bitcoins Ascendia a pouco mais de $ 16.000 (pouco mais de 15.500 euros).

o Spread BTP-Bund Ele passou de 190 pips, com o rendimento do BTP de 10 anos caindo abaixo de 3,95%.

EU’euro Ele voltou para $ 1.025.

Forte desempenho negativo das ações do setor petrolíferodepois que o preço do petróleo bruto em Nova York (o contrato expira em janeiro de 2023) caiu para $ 75 por barril.

mau Cadê? (-5,24% para 13,444€), também afetado pelos resultados do trimestre. A gigante petrolífera alocou a segunda prestação do cupão referente ao exercício de 2022 no valor de 0,22€.

mergulhos Saipem (-5,7% para €0,976) e Tenaris (-5,42% para 15.525 euros).

Intesa São Paulo Entre os heróis do dia (-3,41% para 2,141€). A fundação liderada por Carlo Messina separou o dividendo provisório para 2023 (relativo ao exercício fiscal de 2022) de € 0,0738.

também Mediobanca (-7,44% para 9,418€) são penalizados com desconexão do cupão. O Instituto Piazzetta Cuccia distribuiu um dividendo de € 0,75 aos seus acionistas.

O cupom de separação afetou o desempenho Banco Ives (-7,08% para 13,13 euros).

No FTSEMib, diminuiu Telecom Italia TIM (-4,07%).

focar em Nós construímos (+0,98% para 1.538€). A empresa anunciou que chegou ao fechamento financeiro da Ontario Line Railroad, que cruzará o centro de Toronto. A Webuild participa no projeto com uma participação de 65%, equivalente a cerca de 450 milhões de euros para a joint venture que executará as obras civis, e com uma participação de 10% no maior consórcio internacional Connect 6ix, que liderará toda a iniciativa.

Ainda lutando grupo treviApós a severa correção a que foi submetido na sexta-feira. Um endereço registrado 5,95% de deslizamento a 0,348 euros.

Também um benefício é o seguro REVO, estreou na categoria STAR, após a fusão entre REVO e ELBA Assicurazioni. A ação subiu 0,23% para 8,9 euros.