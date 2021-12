Encontrar soluções para superar vírus e vacinas para os pobres

As últimas notícias sobre a emergência da Covid-19 na Itália e no mundo. Ontem foi revisado o histórico de casos de infecção por coronavírus em nosso país: segundo o boletim do Ministério da Saúde, foram registrados mais de 50 mil casos. E 141 pessoas morreram, e o número de hospitalizações regulares e de cuidados intensivos está aumentando. Aqui está o detalhamento da área de lesão por região:

Lombardia: +16044

Veneto: +5074

Campânia: +4541

Emilia-Romagna: +3067

Lazio: +3475

Piemonte: +4609

Sicília: +2131

Toscana: +3337

Apúlia: +664

Friuli Venezia Giulia: +826

Caminhando: +1103

Ligúria: +1459

Calábria: +705

Abruzzo: +686

Pa Bolzano: +370

Sardenha: +470

Umbria: +1229

Ba Trento: +403

Basilicata: +262

Molise: +74

Vale de Aosta: +78

Observe o problema: a taxa de infecção aumenta de 241 para 351, Rt é estável em 1,13; A taxa de ocupação em terapia intensiva passou a ser de 10,7%. O novo decreto com as regras anti-Covid no Natal e no Ano Novo: o acordo sobre máscaras outdoor em todos os lugares, a terceira dose da vacina após 4 meses e a vigência do Super Green Pass por 6 meses. Infecção da variante Omicron, versão: “Variante Omicron a 28,2% na Itália”. Mais de 150.000 crianças com idades entre 5 e 11 anos receberam sua primeira dose da vacina.

No mundo existem 279 milhões de casos e 5,39 milhões de mortes. A Omicron está presente em 110 países, os casos recorrem a cada 2/3 dias. As infecções por vírus Corona na Grã-Bretanha registraram 122.186 casos em 24 horas. Aumento impressionante de casos nos Estados Unidos, 270.271 casos em um dia: é um recorde. Trump defende vacina: “É seguro, quem faz não morre.” 4.000 voos ao redor do mundo foram cancelados em dois dias devido ao aumento de casos, mil só nos Estados Unidos.