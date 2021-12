COVID-19, mais de 5.600 voos em todo o mundo foram cancelados no fim de semana de Natal

As companhias aéreas cancelaram mais de 5.600 voos, enquanto outros milhares foram atrasados ​​em todo o mundo durante o fim de semana de Natal, quando a variante Omicron da Covid-19 interrompeu as viagens de férias. De acordo com o site da Flightaware, quase 2.500 voos foram cancelados até às 13h40 de sábado, dos quais pouco mais de 850 estão conectados aos Estados Unidos, tanto internacional quanto internamente.

Mais de 3.500 voos sofreram atrasos em todo o mundo. Até sexta-feira, cerca de 2.400 cancelamentos e cerca de 11.000 atrasos foram registrados, segundo a mesma fonte, que já tinha cerca de 800 cancelamentos programados para domingo.

Pilotos, comissários de bordo e outro pessoal foram colocados em quarentena após entrarem em contato com pessoas infectadas, forçando a Lufthansa, Delta e United Airlines a cancelar os voos. De acordo com a Flightaware, a United Airlines teve que cancelar cerca de 439 voos nas sextas e sábados, cerca de 10% dos voos regulares. “O aumento de casos Omicron em todo o país esta semana teve um impacto direto em nossas tripulações e nas pessoas que dirigem nossas operações”, disse a companhia aérea dos Estados Unidos, enfatizando que está trabalhando para encontrar soluções para os viajantes. A Delta Air Lines também cancelou 280 voos no sábado e 170 na sexta-feira, de acordo com a Flightaware, citando a Omicron e o ocasional mau tempo.

A companhia aérea disse que “as equipes Delta esgotaram todas as opções e recursos” antes de fazer os cancelamentos. Mais de 10 voos também foram cancelados no Alasca, cujos funcionários relataram “possível exposição ao vírus” e tiveram que se auto-quarentenar.

A China Airlines registrou o maior número de cancelamentos: a China Eastern cancelou cerca de 540 voos, mais de um quarto de sua programação de voos, enquanto a China Airlines tem 264 voos, e também quase um quarto de seus voos regulares. Os cancelamentos estão interrompendo a campanha para retomar as viagens de férias este ano, depois de um Natal devastado pela pandemia em 2020.

De acordo com estimativas da American Automobile Association, mais de 109 milhões de americanos deveriam deixar sua área de avião, trem ou carro entre 23 de dezembro e 2 de janeiro, um aumento de 34% em relação ao ano passado. Felizmente, esses distúrbios não afetaram a viagem do Papai Noel, que o Comando de Defesa Aérea da América do Norte (NORAD) controlou por 63 anos. “As coisas estão indo tão bem até agora, o Papai Noel distribuiu dois bilhões de presentes e ele está no controle do Paquistão agora”, disse o general Eric Kenny à AFP.

