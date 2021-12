Bolsas de valores globais que protegem as variáveis. Milan com um cabelo fora dos cinco primeiros

O lucro médio foi de 13,43% em um ano

Um Um ano de forte recuperação para as listas mundiais. O script, de certa forma óbvio, é apoiado por Preparar. Affaritaliani.it verificado atuação A partir de 18 arenas globais. Em geral, o O rendimento médio foi de 13,43% em um ano. Mas é claro que existem grandes diferenças. vamos começar deEuropa. Business Square Esses 12 meses terminaram em crescimento 21,44%. excelente c. desempenhoMas se for colocado em Quarto lugar no Velho Continente.

O que nos traz de volta a um grande fato: mesmo que o sistema estadual funcione, com expectativas Crescimento do PIB de mais de 6%, As empresas italianas não estão muito presentes em bagagem, Especialmente para os slides mais dinâmicos e inovadores que eles já gravaram Taxas de crescimento particularmente significativas. Na verdade, para financiar as atividades de um indivíduo, ainda vemos frequentemente o banco como a única possibilidade, enquanto a ideia de compartilhar a soberania corporativa é vista passivamente por meio de um tecido empresarial que consiste em 92% das PME.

Principalmente na Europa é bolsa francesa: a 40 Termina o crescimento em 12 meses para 27,5% Ele ocupa o primeiro lugar no mundo. também “econômico” Amsterdam Portanto, apesar das novas restrições estritas que foram introduzidas para impedir a variante Omicron, tenho mais os 25% Durante esses 12 meses. Zurique também é melhor que Milão, um centro financeiro fora da zona do euro, mas ainda inserido no tecido econômico continental, pelo qual cresce Mais de 22 pontos percentuais. Eles pontuaram mais baixo do que na Itália Alemanha, com o Dax na ascensão de cerca de 15%; a Portugal (Lisboa a + 13%); a Reino Unido, também fora da Europa, mas obviamente uma parte integrante das finanças continentais, também em 13%; caribu Madrid Que subiu “apenas” 4,77%. Também é bom moscas O que aumenta sua capitalização em 15,7%.

Mercados de ações asiáticos

Afaste-se do velho continente, Vale a pena explorar a Ásia em profundidade. Lista de preços japoneses usuarioEu, de fato, experimentei um aumento em seu valor8%. Títulos listados em Empresas de xangai em mais de oito pontos percentuais. Menos nobre que “colegas” Just de Mumbai Registro atuação Muito convincente e fechou o ano com um aumento superior a 23%. Por outro lado, o caminho do camarão para Hong Kong, com o ‘Hang Seng que diminui em 12%; e para ela Xangai – Shenzhen Csi, que vê seu valor diminuir em um ponto percentual. É interessante tentar entender as causas da deflação. Em primeiro lugar, é natural acreditar que China, Reinicializar muito antes de outros países, necessariamente teve que Dedução da “normalização” das empresas incluídas nas duas listas.

(Continuação: mercados de ações dos EUA …)