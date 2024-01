Conta de luz alta devido ao computador? Métodos infalíveis de preservação

Os computadores podem envolver custos de eletricidade muito elevados. Existem truques para evitar pagar contas exorbitantes, vamos ver quais.

Mesmo um computador normal pode poluir e consumir uma grande quantidade de eletricidade.

Normalmente, se funcionar durante pelo menos nove horas por dia, Consome até 175 kWh por ano. Felizmente, existem alguns truques úteis e eficazes que permitem economizar muito dinheiro, principalmente para quem precisa usar o computador no trabalho.

Primeiramente, Os computadores estão equipados com a opção “Economia de energia”.Ele pode ser acessado através do ícone da bateria. Nas configurações de economia de energia estão disponíveis funções de (desaceleração) da rotação do disco rígido, o que permite reduzir o consumo em até 90%.

Alguns modelos de computador Eles têm uma configuração de monitoramento de energia da CPU Dependendo da carga do processador.

Desativar o protetor de tela é muito útil para economizar dinheiro. Ao contrário do que se possa pensar, O modo de espera também consome uma quantidade significativa de energia. Por este motivo, você deve sempre desligar o computador caso não o esteja utilizando; Desta forma, os seus custos de fatura serão reduzidos em 30%, num total de aproximadamente 250€ por ano.

É necessário desconectar o dispositivo quando o computador não estiver ativoPorque pode absorver energia elétrica mesmo quando não está funcionando. Você pode usar um soquete múltiplo com switch, que também permite desligar quaisquer outros dispositivos conectados ao computador (modem, impressora, alto-falantes, scanner).

Finalmente, recomendamos Reduza o brilho da tela.

Desktop ou laptop, qual consome mais? Escolha é fundamental

Aqueles que não conseguem aplicar os conselhos que acabamos de sugerir e têm que usar o computador muitas horas por dia, Você pode economizar dinheiro comprando um laptopQue consome muito menos que aparelhos fixos.

A economia se deve aos materiais utilizados. Os componentes internos dos laptops são menores do que os dos computadores desktop, e os laptops não estão equipados com dispositivos externos que consomem energia.

Para entender a real diferença entre desktops e laptops em termos de consumo de energia, é útil analisar detalhadamente os elementos de custo da fatura. Para um laptop, o consumo médio varia de 20 a 50 watts, mas pode se estender até 130 watts. Por outro lado, os computadores desktop consomem de 60 a 70 watts até 250 watts; Basta pensar que um único monitor, se for LED, desperdiça aproximadamente 70 watts, enquanto uma placa de vídeo desperdiça até 100 watts.