Não arrumar a cama faz bem à saúde: a ciência diz isso

Não arrume a cama – PianetaCellulare.it

Não arrumar a cama faz bem à saúde e protege das traças: assim diz a ciência. Vamos descobrir o que os pesquisadores da Kingston University, em Londres, descobriram.

Você já imaginou isso? Não arrume a cama Poderia trazer benefícios para a nossa saúde? Claro que não, e o motivo vai te deixar sem palavras. Na verdade, já há algum tempo que se fala em higienização de casas e principalmente de quartos onde colchões e coberturas muitas vezes acabam sob escrutínio devido a… Presença de ácarosMicroorganismos perigosos que podem nos causar grandes problemas.

Só de navegar na web podemos ler muitos conselhos de pessoas especialistas no assunto, que nos mostraram a melhor solução para eliminar estes organismos que surgem com o pó das nossas casas. Muitas precauções úteis Esterilização caseira perfeita Para evitar quaisquer problemas, incluindo aqueles associados a germes e bactérias que podem acumular-se em algumas divisões onde a limpeza é escassa.

A teoria dos pesquisadores em Londres

Pois bem, apague todas essas teorias porque elas não vão te ajudar, porque o que os pesquisadores disseram em… Universidade de Kingston, Londres É realmente incrível. Na verdade, queriam resumir, como afirmaram recentemente, no âmbito de um estudo que colocou os ácaros das nossas casas no centro das atenções, que não arrumar a cama pode levar a… Vantagens especificamente contra os ácaros.

como? Parece simples Esses microrganismos podem encontrar seu melhor ambiente natural em um leito regenerado Daquelas que não foram reconstruídas e expostas ao ar, talvez uma sala com portas ou janelas abertas. Mas esta teoria, que parece absurda, parece ter uma lógica muito precisa. Na verdade, sabe-se que as mariposas preferem um ambiente úmido onde possam encontrar vestígios de água que lhes permita sobreviver mais facilmente.

Uma cama desfeita irá expor As peças molhadas secam muito rapidamente Portanto, limitará o ciclo de vida das mariposas, que perderão o que sempre foi um criadouro para elas. Esta teoria foi explicada em detalhes Steven PritloffPesquisas que podem mudar a história são lideradas pelo conhecimento desse organismo prejudicial ao ser humano.

Uma prática que deve ser adotada principalmente nos meses quentes?

Sobre a teoria de que se não arrumarmos a cama mata as mariposas, Breitloff foi claro, explicando como Os ácaros podem achar muito difícil ter uma cama desarrumada Com as zonas húmidas a secar muito rapidamente em comparação com aquelas que não foram criadas. Experimente explicar essa teoria para suas mães, que durante anos te acusaram de não arrumar a cama, agora elas podem apenas agradecer quando você não faz (Aqui você pode descobrir uma estranha teoria sobre o consumo em nossas casas).