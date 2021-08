A comovente história da inspiração do padre que uniu fé e ciência

No último sábado, 17 de julho, quando soube que o reverendo Juan Batista Bisetti, 94 anos, havia sido hospitalizado com Covid-19, alarmou a comunidade escolar, mas era de se esperar que, como ele já havia tomado duas vacinas, não fosse um quadro perigoso … Infelizmente, as doenças subjacentes que o acompanhavam há alguns anos não lhe permitiam resistir ao vírus mortal, deixando profundo pesar pelo seu desaparecimento a todos os que o conheceram, seja na sua função de professor, investigador ou sacerdote.

Piketty, que chegou da Itália em 1952 depois de ser ordenado sacerdote, será lembrado por ser uma inspiração para gerações de astrônomos e cientistas, que deram os primeiros passos com esse mundo de descobertas em seu enorme laboratório localizado em um canto. Do segundo andar do Colegio Seminario Conciliar de La Serena.

Gerações após gerações de alunos ensinaram sua paixão pela experimentação e sua agora lendária frase “o carrinho sobe, o carrinho desce”, na qual ele explica de forma prática e educacional os complexos segredos da física.

“Lembro-me do final dos anos 80 quando possuir um computador valia uma fortuna, permitia-nos usá-lo sem problemas, mesmo para jogos. Ele gostava de estar próximo da tecnologia. Também me lembro de algumas pessoas chamarem de“ engraçado ”sobre uma bomba na escola e inventaram um dispositivo como o de Gope para checar o pacote que estava no quintal “, lembra Carlos Rojas, ex-aluno do Colégio Seminario Conslar, ao saber da morte do que dizia ser seu professor para estudar pedagogia em matemática e aritmética.

Como Carlos, há muitos ex-seminaristas que afirmam que entrar na oficina do padre Pesetti lhes permitiu encontrar seu verdadeiro propósito.

El Tololito e Cerro Mayo

Esse amor pela ciência levou os religiosos, em 1969, a formar um grupo astronômico e a construir um observatório para curtir o universo.

“Nosso primeiro telescópio, nós o chamamos de Tololito, e em 1972 fizemos o maior telescópio Tololito. O estudo foi feito pelo próprio Observatório Tololo. Depois vieram as pessoas que ajudaram a comprar um bom telescópio, mas infelizmente hoje há muitos poluição luminosa ”, disse ao El Día Sobre a estrutura que construiu nos pátios do Seminário Conciliar.

Em 2006, Picetti promoveu a construção do Cerro Mayo, um complexo arquitetônico e escultural construído em torno de uma cúpula para um telescópio de 14 polegadas equipado com um segundo telescópio dedicado à pesquisa básica.

“A certa altura, percebemos que não podíamos mais fazer anotações daqui e falamos porque não procurávamos lá, e tivemos o apoio dos ex-alunos, a família Olivier, que nos cedeu um pedaço do morro. Nós o testamos. Quando você sonha intensamente ”, disse o reverendo Barnabian naquele momento: As coisas se tornam realidade”.

Toda essa dedicação à ciência, especialmente à astronomia, tem levado muitas organizações a reconhecer o trabalho de Juan Bautista Bisetti, ganhador do Prêmio Michael Faraday de Ensino de Física, concedido pela Faculdade de Física da universidade. Catolicismo no Chile. Além disso, o Observatório AURA no Chile criou um prêmio anual denominado “Prêmio Padre Picetti”, que ano após ano premia os líderes em educação e extensão no norte do Chile.

Filho brilhante de La Higuera

Mas o religioso italiano deixou sua marca não só em seus alunos, mas também em seu trabalho pastoral e social no município de La Higuera durante 36 anos.

Seu ato altruísta com os moradores o levou a ser declarado “filho do gênio” pelo município em 2008, em uma festa apaixonante onde quase todas as pessoas se reuniram em sua praça.

Por esse motivo, sua morte causou inquietação na região, contou o prefeito (Que) Carlos Flores, que disse que o padre marcou várias gerações que gostaram de seus ensinamentos.

“Todo o município de La Higuera lamenta muito seu desaparecimento, estamos emocionados com seu desaparecimento. Hoje vi muitas lágrimas nos olhos das pessoas quando souberam de seu desaparecimento”, observou a autoridade comunitária.

Neste contexto, Pe. Elson Rojas Lamas, Presidente do Colegio Seminario Conclave de La Serena, destacou que Pe. Pesetti é o fundador da presença de Barnabit no Chile.

“Talvez porque às vezes se dedicasse ao ensino da astronomia desta maneira ultrajante, ou porque mesmo como pároco era um homem tão ocupado com seu povo porque pôs o coração em La Higuera até o fim, talvez o mundo inteiro não fosse capaz da primeira coisa que o padre Pesetti se deu conta de que era um homem. “Ele viveu toda a sua vida para Deus, era o seu norte. E isso de uma forma inusitada e de alto nível”, nota o diretor da instituição de ensino.

O ministro da Defesa, Baldo Procurica, foi uma das autoridades que quiseram expressar seu agradecimento ao falecido padre por meio das redes sociais.

“Gostaria de expressar minhas sinceras condolências à família e aos amigos do padre Battista Bissetti Serugetti, que foi meu professor no Colegio Seminario Conciliar de La Serena. Seu exemplo de vida e valores cristãos e humanísticos inspirou muitos alunos”, afirmou. disse o ministro das Relações Exteriores em sua conta no Twitter.

Por sua vez, Franco Dalbosco, cônsul honorário da Itália, observou que sua morte representou uma grande perda para a comunidade Barnabyn.

“Agradecemos a Deus, que teve o privilégio de ser seu discípulo, por toda a generosidade oferecida e sua sabedoria que tantas vezes não pudemos seguir, porque veio de outro planeta, e depois desceu à terra para trazer uma mensagem. E paz, tanto pelos corredores e pátio do colégio, quanto pelas estradas de terra até a Prefeitura de La Higuera, onde foi missionário de Cristo.

velório

O funeral do Padre Pesetti será hoje, quinta-feira, 5 de agosto, às 11h30, na Capela Santa Lúcia do Colégio Seminário. Só poderão assistir à missa presencialmente os convocados, respeitadas as medidas cautelares na área da saúde. Para estender a participação a toda a comunidade, será transmitida toda a celebração litúrgica, que pode ser acompanhada nas plataformas virtuais de fundação.