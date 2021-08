Retirada de água mineral para riscos à saúde: privação

Uma marca de água mineral foi retirada do mercado por risco microbiológico. Mas há um esclarecimento importante.

o problema água mineral contaminada É muito perigoso para a nossa saúde. Mal podemos notar os riscos, a menos que uma retração do mercado seja relatada como tem acontecido nos últimos dias. Felizmente, o Ministério da Saúde nunca baixa a guarda e avisa a tempo se detecta contaminação em alimentos e bebidas.

O que é água mineral poluída e a resposta do fabricante a isso

Todos nós devemos beber 2 litros de água mineral por dia Para ajudar o corpo a desempenhar suas funções adequadamente. Pensar que corremos o risco de introduzir água contaminada em nossos corpos é assustador, mas felizmente sabemos que marca e lote devemos ter cuidado.

O ministério anunciou em seu site que agora começa a se retirar do mercado Garrafas grossas de água. São garrafas de vidro de 100 cl que foram envasadas em 13 de julho de 2021 e têm prazo de consumo até 13 de julho de 2023 ou engarrafadas em 14 de julho de 2021 com vencimento em 14 de julho de 2023 ou 21 de julho de 2021 com vencimento em 21 de julho , 2023 ..

No entanto, a empresa queria ter uma palavra a dizer e efetivamente negou o ultimato do ministério: “Foi uma postagem errada, visto que a empresa só ativou uma retirada preventiva para alguns lotes de produtos como parte do Atividade regular de autocontrole – Selecione na fábrica da Fonte Plose em Bressanone.

Outros grupos acusados

A retirada inclui, então, garrafas plose de água mineral de 75 sl Embalado em 20 de julho com data de validade de 20 de julho de 2023 e os de 50 cl Engarrafado em 21 de julho expira em 21 de julho de 2023.

Garrafas já foram enchidas antes Fonte Blues Spa Na fábrica de Bressanone localizada na J. Durst Road 12. O risco é microbiológico, conforme mencionado anteriormente, portanto, recomenda-se a devolução imediata do produto, mesmo que não haja riscos à saúde da empresa.

Retiros nos últimos dias

O Ministério da Saúde informou nos últimos dias outros recalls de produtos que colocam em risco a saúde dos cidadãos. Um artigo é salame contaminado com a bactéria Listeria enquanto a contaminação bacteriana ainda está sendo investigada. queijo cheddar Que conteria as mesmas bactérias do salame. O queijo é o cedro irlandês Cahill Porter feito com queijos Cahill Farm. Muito ofensivo é No. 21118 Expira em 28 de outubro de 2021.