Cientistas ultraprodutivos e atalhos | poster

Realizar um estudo científico requer tempo e esforço: é preciso aprofundar conhecimentos, realizar trabalhos de laboratório, preparar um relatório preciso e submetê-lo a revistas científicas que poderão solicitar novas revisões e experimentos. No entanto, a julgar pelas pesquisas publicadas, muitos cientistas conseguem realizar um estudo em intervalos de poucos dias, incluindo feriados e fins de semana. O estatístico americano John Ioannidis, da Universidade de Stanford (EUA), há muito se dedica a entender quem e como tem sucesso nessa empreitada. Para isso, revisou dezenas de milhões de artigos científicos publicados nos últimos 20 anos e, no final de novembro, ele e os colegas Thomas Collins e Jeroen Bas publicaram os resultados da investigação no site BiorXiv. Ioannidis e seus colegas excluíram da análise o campo da física, porque grandes experimentos científicos nos quais colaboram milhares de pesquisadores fazem história por direito próprio em termos de publicações. Quanto às restantes especializações, os três investigadores identificaram mais de três mil cientistas que foram definidos como “altamente produtivos”, ou seja, capazes de assinar um estudo científico a cada seis dias, em média.

Este fenómeno é preocupante porque a realização de investigação em tão pouco tempo é fisicamente impossível num laboratório normal com no máximo algumas dezenas de investigadores. Somente aqueles que trapaceiam podem ter sucesso. Ou seja, aqueles que inventam dados, copiam pesquisas de outras pessoas ou aprovam estudos para os quais não contribuíram. Essas abreviaturas são frequentemente usadas para esclarecer um currículo e obter prestígio acadêmico, cátedras e financiamento porque o número de publicações é erroneamente considerado uma medida da habilidade de um pesquisador. Assim, a análise de cientistas superprodutivos leva a uma estimativa indireta da escala da fraude científica, um fenómeno claramente crescente: entre 2016 e 2022, revela Ioannidis, o número de supercientistas com mais de setenta publicações por ano triplicou.

É alarmante constatar que a Itália está entre os melhores lugares do mundo: o número de cientistas prolíficos aumentou sete vezes nos últimos seis anos. Apenas a Tailândia, a Arábia Saudita, a Espanha e a Índia tiveram um desempenho melhor (ou seja, pior) do que o nosso.

Não é um bom sinal, mas também não é uma surpresa absoluta, porque os pesquisadores de alta produtividade aqui são nomes famosos e conhecidos. Pense no ministro da Saúde e radiologista Orazio Schillaci: embora em 2023 tenha liderado um ministério tão importante num período delicado, nas horas vagas conseguiu publicar mais de trinta estudos científicos (cerca de um a cada dez dias) com produtividade nunca alcançada. Mesmo quando se dedicava à pesquisa em tempo integral. Outro médico-chefe, Salvatore Cozzocrea, se saiu ainda melhor. Em 2023, ano em que assumiu a presidência dos reitores das universidades italianas, chegou a assinar um estudo científico por semana. Para confirmar as suspeitas de Ioannidis, as investigações deste jornal destacaram que é legítimo que existam muitas dúvidas sobre a validade dos estudos assinados por Schillaci e Cozzrea.

No entanto, os casos italianos provam que se um CV inflacionado é útil para fazer carreira, a relação pode ser invertida, e a actividade científica excessiva é por vezes uma consequência, e não a causa, do alcance de posições de topo. Do ponto de vista científico, é um fenômeno mais prejudicial. Aqueles que recorrem a meios ilegais para subir na hierarquia do poder podem encontrar rivais dispostos a provar que estão errados. Mas se aqueles que já chegaram ao topo estão trapaceando, será difícil encontrar alguém disposto a vencê-los arriscando-se. Assim, a má ciência cria raízes profundas.