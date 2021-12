Baresi, espero que o Prêmio Nobel seja útil para a Itália entender o valor da ciência – física e matemática

“Obrigado a todos por esta bela medalha, espero que seja útil para a Itália enfatizar a importância da ciência em nosso país”. Giorgio Baresi disse isso imediatamente após receber o Prêmio Nobel de Física da Universidade Sapienza de Roma. Foi entregue pelo embaixador sueco, Jan Björklund, a uma ovação de pé. “Gostaria de dedicar o Prêmio Nobel a Nicolas Capepo, que me transmitiu conhecimento, mas também amor pela ciência”, afirmou Parisi posteriormente.

O físico agradeceu também à Fundação Nobel “pela prestigiosa empresa com a qual fomos homenageados, com cientistas do clima que alertaram para os perigos das mudanças climáticas”, disse ele, referindo-se aos outros vencedores, Siokoro Manabe e Klaus Hesselmann, com a quem divide o prémio, no valor total de quase um milhão de euros. E acrescentou: “Obrigado a todos pelo carinho que demonstraram com este caloroso aplauso”, dirigindo-se ao público que o acompanhou e se levantou por alguns minutos para entregar a medalha e o diploma com aplausos entusiasmados.

“Prêmio Liberdade de Pesquisa”: Para a Ministra da Universidade e da Pesquisa Maria Cristina Mesa que participou da cerimônia de premiação, o Prêmio Nobel é acima de tudo. “Um sinal para reafirmar aspectos importantes da ciência” e “um apelo para não subestimar o uso da ciência”. Baresi “merece crédito por sua fé na universidade italiana”, disse a reitora da Universidade Sapienza de Roma, Antonella Pollimini, durante a cerimônia de abertura.

A pesquisa de Giorgio Baresi sempre foi “movida pela curiosidade” e levou a aplicações úteis em muitas áreas, e seu Prêmio Nobel torna este “um dia de grande entusiasmo para o país”, explicou o físico. Durante a cerimônia do Nobel.