O cérebro é um dos órgãos mais importantes e deve ser protegido e nutrido ao máximo. Como o resto do corpo, na verdade Você tem que se manter em forma Com um estilo de vida saudável: atividade física, hidratação, sono reparador, alimentação adequada. Mas que alimentos o ajudam a desempenhar suas funções diárias da melhor maneira possível, permitindo-lhe resistir ao envelhecimento e às doenças degenerativas? Para manter o cérebro jovem e ativo e evitar perda de memória e clareza, aqui estão os alimentos que não devem faltar na mesa. São alimentos ricos nas substâncias essenciais desse precioso órgão. Eles estão prontamente disponíveis, mas muitas vezes esquecidos, preferindo-os a outros menos saudáveis.

Água em primeiro lugar

O primeiro componente essencial do nosso cérebro é a água. Para manter o brilho, é sempre importante estar bem hidratado. Muitas pessoas não se lembram de beber até sentirem sede. No entanto, quando o corpo o causa, o corpo já está parcialmente desidratado. Por isso é preciso fazer da hidratação um hábito e não uma necessidade.

Para manter o cérebro jovem e ativo e evitar perda de memória e clareza, aqui estão os alimentos que você não deve perder na mesa

Existem alguns alimentos que são mais benéficos para o cérebro e a memória do que outros e podem ser introduzidos facilmente dieta Diário.

O cérebro se alimenta de açúcar e, para funcionar da melhor forma, deve receber a quantidade certa. Mas nem todas as fontes de carboidratos são iguais, é preciso escolher as mais saudáveis ​​e evitar a ingestão excessiva de carboidratos refinados ou artificiais. Em geral, para obter mais nutrientes, evitar picos de açúcar no sangue e ter energia por mais tempo, é sempre uma boa ideia escolher carboidratos inteiros, como cereais, massas, pão e farinha de trigo integral. Também é necessário comer frutas frescas e secas, legumes, batatas, iogurte e até leite, se tolerados.

Omega 3 e 6 são ácidos graxos poliinsaturados que são benéficos para a saúde do cérebro. Eles são encontrados em algas, linhaça, frutas secas, especialmente nozes Peixe azul claro. Este último também contém fósforo, um mineral amigável à memória. Peixes pequenos, como sardinhas, anchovas e cavalas, são preferidos porque contêm menos metais pesados ​​do que os grandes, como atum, salmão e espadarte.

Inimigos do cérebro

Todas as substâncias tóxicas devem ser minimizadas tanto quanto possível. Entre os mais nocivos estão o álcool e o fumo, que gradativamente levam à perda de memória e concentração.

Ter uma vida social monótona e limitada é igualmente prejudicial. Atenção, memória, linguagem, pensamento e emoções devem ser treinados regularmente, diariamente. Nesse sentido, a leitura, as palavras cruzadas, os jogos de cartas e o xadrez são muito úteis, especialmente para as histórias de pessoas mais velhas que ficam gravadas na memória de suas experiências.

Para manter a mente ativa e brilhante, é preciso muito pouco!