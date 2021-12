Ele explicou as tragédias da multidão com a ciência

Em 6 de novembro de 2021, em Houston (Texas), 8 pessoas morreram de paixão durante um show de rapper Travis Scott Outros 25 foram levados ao hospital com os ferimentos. O NRG Park (onde o evento aconteceu) estava incrivelmente lotado; Várias pessoas começaram a abrir caminho no meio da multidão para chegar à primeira fila sob o pódio. A multidão que se seguiu fez o resto: alguém caiu e alguém empurrou para não atropelar o infeliz, até que a pressão atingiu as barreiras que causaram a tragédia.

Uma história sombria. Esta não é a primeira vez que tais episódios acontecem: em 1979, 11 pessoas perderam suas vidas no show “He” em Cincinnati e em 2009 mais 9 pessoas com a mesma dinâmica morreram enquanto se apresentavam no Pearl Jam no Roskilde Festival na Dinamarca. Mais recentemente (abril de 2021), uma multidão esmagou 45 pessoas durante uma cerimônia religiosa em Meron, em Israel.

No início, a multidão experimenta uma pressão crescente com o estreitamento do caminho e começa a se mover aos trancos e barrancos. O movimento avança, na mesma direção das pessoas, como uma onda. Mas a pressão continua a aumentar: neste ponto, as pessoas estão tentando escapar da opressão a todo custo, fugindo em todas as direções e pisando umas nas outras. Segundo os cientistas, esse estágio ocorre quando mais de 6 pessoas se reúnem por metro quadrado.

Cuidado com o pogo. Em Houston, a tragédia não foi causada por um gargalo, mas por um fenômeno diferente conhecido como multidão não buraco, este é o “público da pista de dança”, que se reúne durante os shows sob o palco para dançar, pular, competir e esbarrar uns nos outros (ou seja, PorcoComo se diz na linguagem da juventude).

multidões de mosh pit foram cuidadosamente estudadas por Jesse Silverberg, um estudante de física na Cornell University com uma paixão pela música metal. Usando vídeos de shows postados no Youtube, Jesse criou um modelo de computador que rastreia com precisão os movimentos do público no palco. Existem os passivos, que ficam de braços cruzados mesmo no caso de um confronto com os dançarinos, e os ativos, que estão proativamente procurando alguém para esbarrar: isto é pogo.

Quando os ativos são maioria, a multidão começa a agir como um gás, com as moléculas colidindo aleatoriamente umas com as outras. Mas quando dois ou mais começam a se mover na mesma direção, vórtices humanos reais são criados, sobrecarregando todos que encontram com consequências potencialmente perigosas. Obviamente, explicam os pesquisadores, o modelo simplifica muito o comportamento humano, mas evoluiu o suficiente para explicar o que pode acontecer.

(dis) O fator humano. Outros estudos, como os de Dinesh Manchwa A Universidade de Maryland inclui fatores psicológicos junto com fatores mecânicos e calcula um limite de segurança de 4 pessoas por metro quadrado. Em tal intensidade, explica Manchua, os comportamentos individuais assumem um papel essencial: pessoas agressivas, que começam a empurrar ou gritar, podem ser a centelha que causa o pânico. Com consequências trágicas imagináveis.