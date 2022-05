Por que a pizza de amanhã tem um gosto tão bom? Obrigado pelo conhecimento

Temos quase certeza, provavelmente, que você vai acordar hoje com um bom pedaço de pizza esperando por você para o café da manhã. Há quem diga que O prato fica mais gostoso no dia seguintePrincipalmente se for armazenado na geladeira. A razão é simples e pode ser explicada falando sobre a ciência e a fisiologia do nosso corpo.

Primeiramente, na pizza Está frio mantém sua estrutura E A camada de tomate evita que a gordura cubra o queijo Penetra a base da massa. A temperatura da pizza afeta a percepção do sabor, e os alimentos frios geralmente têm um sabor menos intenso do que os alimentos quentes.

Em temperaturas entre 15 e 35 °C, os canais sensíveis ao calor estão em Os receptores para o sabor doce e azedo são abertos na língua, que desencadeia uma reação em cadeia para enviar sinais poderosos ao cérebro. Em temperaturas mais baixas, os canais quase não abrem e os sinais recebidos pela massa cinzenta são mais fracos.

Os receptores de sabor salgado e azedo não são igualmente afetados pela temperatura e a pizza fria pode realmente ser afetada O sabor é mais salgado e muito saboroso (Até a IA do MIT aprendeu a fazer pizza.) Como também afirma a Dra. Maureen Cooper, da Universidade de Stirling, os ingredientes individuais de uma pizza descansam e liberam seus sucos, que se misturam perfeitamente entre si e são absorvidos um pelo outro.

A propósito, você sabia que a pizza sem fermento foi inventada graças ao poder da física?