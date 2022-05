Covid, novas regras para maio de 2022: máscaras, passe verde, esporte

Regras anti-Covid no local de trabalho

–

No local de trabalho, o uso de máscara deixou de ser obrigatório, mas No setor privado Os empregadores podem decidir continuar o uso de máscaras por seus funcionários e manter protocolos que exigem que elas sejam obrigatórias. Portanto, cabe aos proprietários decidir, também com base em seus negócios, com quais produtos estão lidando e entrar em contato com o público, se continuarão ou não usando a máscara. caso diferente é repartições públicaspor intervenção do Ministro da Administração Pública Renato Brunetta com circular personalizada em que explica que o uso de máscaras FFP2 em repartições públicas é “recomendado, em particular, para os funcionários que estão em contacto com o público sem as barreiras de proteção adequadas, para quem faz fila na cantina ou outras áreas comuns, para quem partilha um quarto com pessoal “frágil”. “, nos elevadores e nos casos em que os espaços não podem excluir a aglomeração.” Portanto, os trabalhadores do setor público são aconselhados a usar máscara se trabalharem em salas compartilhadas com colegas, mesmo que sejam apenas dois, a menos que haja espaços suficientes para evitar aglomerações. Também é recomendado para uso durante as reuniões, se você estiver na fila do bar ou para entrar no escritório e depois “na presença de algum sintoma respiratório”. Nos corredores, nas escadas e em salas grandes, desde que não haja aglomeração, pode-se evitar o uso de máscara. lá Circular de Brunette Define o seguinte: “Cada departamento terá de adotar as medidas que considere mais adequadas às necessidades de saúde e segurança no local de trabalho, tendo em conta a evolução do contexto epidemiológico e os requisitos de saúde que podem ser adotados, mesmo a nível local, pelas autoridades competentes.”