Se você sempre sente sede à noite, provavelmente tem uma doença grave: faça estes testes

Qualquer pessoa que sinta sede à noite pode ter uma doença grave. Por isso é importante a realização de exames: são os indicados a seguir.

Faça calor ou não, muitas vezes você acorda no meio da noite com uma sensação terrível de garganta seca e corpo completamente desidratado. Este pode ser um sinal de alerta que não deve ser subestimado.

Com o primeiro calor da primavera, acordar no meio da noite com sede e suor é inevitável. Depois de passar dias ensolarados, o corpo precisa beber água. Porém, há algumas pessoas que sempre acordam durante a noite, independente da estação do ano, da alimentação e da hidratação.

Existem muitos fatores que podem explicar Causas da sede noturnaUma dessas preocupações é A problema de saúde É muito perigoso e pode pôr seriamente em perigo a vida de todas as pessoas. Justamente por isso é importante intervir e realizar os exames corretos.

Sede à noite: causas perturbadoras

É importante manter-se hidratado durante o dia para evitar sentir sede à noite. Porém, a garganta seca à noite pode não depender de uma simples desidratação do corpo, mas sim de uma série de doenças que necessitam de tratamento imediato.

O primeiro fator é encontrado Diabetes insípido renalAcontece que os rins produzem uma quantidade maior de urina do que o normal porque os túbulos renais não conseguem responder como deveriam ao hormônio antidiurético, o que facilita e simplifica a reabsorção de água.

Outra razão médica pela qual as pessoas bebem à noite é'Insuficiência renal crônica; Patologia que não permite que os rins regulem o equilíbrio hídrico do corpo humano como antes. É justamente por isso que tendemos a acordar durante a noite para beber um copo d'água.

Até as crianças podem ser afetadas pela sede noturna, o que pode significar que têm um teor de água superior ao dos adultos e que os seus rins facilitam a eliminação de resíduos. Ressalta-se também que as crianças pequenas estão sempre em movimento durante o dia e tendem a suar muito, por isso é importante repor os líquidos.

Em qualquer caso, quem sente sede à noite sem motivo razoável está bem servido Ligue para seu médico. Isso ocorre justamente porque pode ser sinal de um problema que exige diagnóstico e tratamento específicos.