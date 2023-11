Última ciência climática: o colonialismo aqueceu o planeta

O aquecimento global causado pela atividade humana é apenas uma suposição, dizem milhares de cientistas em todo o mundo. O Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas, criado pelas Nações Unidas em 1988, continua a afirmar que existem provas “inequívocas” do facto de que a actividade humana está a aquecer o planeta. mas não todos Atividade humana. O organismo da ONU afirma que o fenómeno começou quando a civilização ocidental adoptou e difundiu um método de produção e um modo de vida que exige a emissão de quantidades excessivas de gases poluentes, bem como o consumo insustentável de recursos e energia.





Os cálculos são surpreendentemente precisos, considerando a quantidade de dados A complexidade dos processos necessários para implementá-los indica os principais produtores de dióxido de carbono: os países industrializados, e é claro que a China está no topo do ranking em 2021, seguida pelos Estados Unidos, pela União Europeia e pela Índia, enquanto A Rússia e o Japão aparecem no final da lista, os países em desenvolvimento e, finalmente, os países africanos que, com excepção da Líbia e da África do Sul, registam valores muito baixos, a maioria dos quais inferiores a 1%. A China é o país que produziu a maior quantidade de dióxido de carbono em 2021, com 33%, e só supera a soma das quatro economias que o seguem. A União Europeia, por exemplo, foi responsável por 7,3% das emissões globais.





Contudo, se olharmos para a produção de gases poluentes Na perspectiva histórica os valores mudam. Segundo pesquisas realizadas em preparação para a COP27, de 1850 até hoje, a humanidade teria emitido 2,558 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, o que teria causado um aumento de temperatura de 1,15 graus Celsius em comparação com a era pré-industrial. Segundo os pesquisadores, os maiores contribuintes para as emissões totais foram os Estados Unidos (20%), seguidos pela China, Rússia, Brasil e Indonésia, enquanto as emissões dos países europeus foram muito menores: os maiores, Alemanha, 4%, e Alemanha 4%. Reino Unido 3%





Mas uma nova pesquisa acaba de ser publicada, o que levou a uma revisão dos dados e percentuais. Intitulado Revelado: Como o domínio colonial muda radicalmente a responsabilidade histórica pelas mudanças climáticas Foi publicado em CarbonBrief No dia 26 de novembro, véspera da COP 28, conferência sobre mudanças climáticas que será realizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, de 30 de novembro a 12 de dezembro. Os autores, com base na análise de dados de Werner Visinen, corrigiram pesquisas anteriores que, segundo eles, cometeram o erro fatal de não levar em conta a quantidade de dióxido de carbono emitido pelas potências coloniais europeias no cálculo das emissões de cada país. Produzido nas áreas que colonizou. Por outras palavras, as emissões dos países colonizados – quase toda a África, Índia, Sri Lanka (da colónia, Ceilão), Austrália, Índias Ocidentais Francesas e muitos outros – foram injustamente atribuídas às suas próprias populações. Durante o período em que foram colónias, a sua produção de dióxido de carbono aumentou, em muitos casos dramaticamente, devido às mudanças introduzidas pelos colonizadores – actividades industriais, mineiras e agrícolas, a criação de infra-estruturas e serviços, a expansão e desenvolvimento de centros urbanos, mais recursos e, portanto, mais consumo e viagens… – Portanto, a metrópole deve ser responsabilizada.





Muitos destes países – explicam os investigadores – estão agora a registar Emissões relativamente baixas e decrescentes. Mas a sua contribuição para o aquecimento global deve ser estimada tendo em conta a quantidade de dióxido de carbono que produziu desde 1850, tanto no seu país como nas terras que ocupou. O Reino Unido terá libertado cerca de 76,4 mil milhões de toneladas de dióxido de carbono desde 1850 até hoje, mas adicionar emissões nas suas colónias eleva o total para 130,2 mil milhões de toneladas, um aumento de 70%, e ocupa o quarto lugar em termos de percentagem de dióxido de carbono. produzido. As emissões aumentaram desde 1850 em França em 51%, nos Países Baixos em 181%, em Portugal em 234%, na Bélgica em 33% e em Espanha em 12%. Por outro lado, a percentagem de emissões dos países coloniais e daqueles, como o Japão e a China em particular, cuja produção de CO2 foi quase inteiramente interna, está a diminuir.





Um fato que muitos comentários sobre a pesquisa insistem em É que as emissões provenientes de áreas sob o domínio colonial do Reino Unido e de países europeus aumentam a contribuição global da Europa para a produção de gases poluentes em 28% e a sua quota no total de emissões globais em 4%, acima dos 14%. 7 por 18,7%.





Tal como as queixas contra a Europa se multiplicam, pedidos de reconhecimento público e oficial de culpa e compensação pelos danos causados ​​a África pelo comércio transatlântico de escravos e pelo colonialismo, e reclamações e pedidos que são aceites sem resposta, para pelo menos listar todas as coisas positivas que a Europa trouxe ao continente e o papel decisivo que desempenhou no fim do comércio transatlântico. Além disso, para o comércio árabe-islâmico, e a exacerbação das responsabilidades europeias na determinação do fenómeno do aquecimento global, que a nova investigação pretende mostrar, apenas conduzirá à melhoria das relações entre países europeus e africanos. .





Pesquisadores dizem que são calculados e capazes Até mesmo para dizer quanto dióxido de carbono cada cidadão europeu produziu até agora, à luz de novos dados, incluindo as emissões nas colónias, e até que ponto são, portanto, responsáveis ​​pelas alterações supostamente antropogénicas e climáticas. Os acontecimentos climáticos adversos alegadamente causados ​​por este resultado terão sido sofridos, em grande medida, precisamente por aqueles que têm menos responsabilidade, os africanos.





“O fardo do homem branco” Fica mais pesado a cada dia.