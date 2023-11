Chiara Ferragni viaja para a Índia, mas sofre de um problema de saúde: “Horas trágicas…”

Nas redes sociais, Chiara Ferragni contou a muitos de seus fãs que foi à Índia em uma viagem maravilhosa, mas teve que lidar com um problema de saúde.

O maravilhoso Chiara Ferragni Ela está vivenciando um novo acontecimento, foi com alguns de seus amigos queridos para a Índia e está no sétimo céu. Uma viagem maravilhosa na lua As primeiras horas foram trágicas para ela.

A linda e adorável influenciadora adora viajar e sempre que pode se permite alguns dias de relaxamento e férias para visitar destinos incríveis com a família ou na companhia de amigos. Nas redes sociais, ele fideliza seus fãs e muitos fãs compartilham diariamente e seus seguidores não param de aumentar, já conta com 29,7 milhões de seguidores. Isso apenas mostra seu carinho e apoio, aliás seus posts são sempre cheios de agradecimento e admiração. Muitas vezes ela se encontra no centro de críticas e polêmicas, mas nunca dá peso aos comentários negativos e ofensivos de quem odeia.

Recentemente ela se mudou com sua linda família para a nova casa e já mostrou diferentes partes da luxuosa e muito grande casa para todos aqueles que a seguem e amam. Alguns dias antes de se mudar Chiara Ferragni foi para a Índia com alguns amigos em uma viagem incrível que ela sonhava há muito tempo.

Chiara Ferragni está emocionada com sua viagem à Índia, mas um problema de saúde a obriga a enfrentar momentos terríveis.

Foi ela mesma quem disse aos seus seguidores que havia se reconciliado com A Um problema de saúde irritante No dia da partida. Ela disse através de suas histórias no Instagram que acordou com Cistite pior Eu já tive isso.

Por causa de seus muitos fãs Chiara Ferragni Ela me contou que as primeiras duas horas no aeroporto foram péssimas, ela não conseguia nem ficar de pé e teve que ir ao banheiro várias vezes. Ela então tranquilizou a todos dizendo que, felizmente, os medicamentos que tomou fizeram efeito rapidamente e que ela conseguiu dormir quase todo o tempo durante o voo.

Ela também queria agradecer a todos que lhe deram conselhos úteis Resolva o problema de saúde. Ele agora está com boa saúde e aproveitando suas férias maravilhosas na Índia, e já postou diversas fotos nas redes sociais para que seus seguidores admirem os lugares encantadores que visita.