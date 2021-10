Trancado no ginásio da escola sem roupa e sujo de excrementos: o caso de um menino autista na região de Nápoles

Em Castellammare di Stabia, um menino de 14 anos, com espectro autista e deficiência intelectual, foi encontrado sozinho na academia, sem roupas ou sapatos e com as fezes sujas. Francesco, esse é o nome do menino, frequenta o primeiro ano da escola no Instituto Compreensivo Karol Wojtyla. A história levou o promotor de Torre Annunziata a abrir uma investigação depois que os pais apresentaram uma queixa: Esse tratamento não deve ser limitado a nenhuma criatura viva, disse ele. Manhã Linda, mãe. “O distúrbio de Francesco não afeta seu senso de limpeza: ele sabe se entender quando precisa ir ao banheiro. Isso significa que nosso filho ficou sozinho, mesmo por muito tempo, como um cavalo no estábulo. ”A escola, na opinião dos pais, não está preparada para atender às necessidades do filho, a mãe percebeu imediatamente que em o instituto “não tem pessoal qualificado e por isso fui protestar no município”.

Alarme e descoberta

No dia 30 de setembro, por volta das 11h30, a mãe de Francesco recebeu um telefonema da Cooperativa de Puericultura Casa à Escola: «Corra para a escola. Francesco está todo sujo. ” Logo após outro telefonema com a mesma mensagem, finalmente o telefonema da escola: “Aconteceu alguma coisa com a criança”. Quando os dois entram, encontram suas roupas em um banco e também seus sapatos. As necessidades estão espalhadas por todo o ginásio. Após o pânico inicial, as versões de como as coisas correram são chocantes. Os pais afirmam que seu filho ficou sozinho por muito tempo. Em vez disso, o diretor da escola, Gaetano Gallinari, especificou que, além de explicar à polícia que o menino estava recebendo toda a ajuda possível, especificou que o dia Francesco havia se despido tantas vezes quanto lhe foi dito para se vestir. “Ele estava tendo um ataque e era difícil acalmá-lo. Aí ele tentou pagar as contas para seus companheiros. A academia é usada porque ele precisa de grandes espaços: ele tentou várias vezes arrancar coisas das paredes da sala de aula.”

