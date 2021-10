No Città della Scienza Weekend with Urban Nature 2021 eventos em Nápoles

Sábado 9 e Domingo 10 de outubro em Citta della Senza será o Encontro com a Natureza com a quinta edição do Urban Nature 2021, o evento lançado pelo Fundo Mundial para a Natureza para redescobrir a biodiversidade e transformar as cidades em amigas do clima.

Para a ocasião, Città della Scienza espera seus visitantes jovens e idosos com seu programa “Verde” com oficinas, atividades científicas e visitas guiadas em colaboração com Le Nuovole Scienza.

Com o laboratório de pesquisa interativo, que tem um gostinho do verdadeiro desafio da entomologia, será possível descobrir o maravilhoso e diversificado mundo dos insetos e afins. Aprender a reconhecer a estrutura e função de certos elementos anatômicos, como asas, pernas e antenas, permitirá que os jogadores mergulhem no papel de entomologistas especialistas. Sob a orientação de observadores científicos do Le Nuvole, também será possível observar amostras de diferentes regiões do nosso planeta, a fim de determinar seu tipo.

Durante o Show de Ciências ÁGUA, AR, TERRA e FOGO, os “Quatro Elementos” indispensáveis ​​ao nascimento e florescimento da vida em nosso planeta retornam na forma de quatro super-heróis que revelarão suas posses ao público em uma salgada sucessão de experimentos.

Este fim de semana dedicado à natureza será possível participar nas visitas guiadas de ciência cidadã, onde juntamente com um especialista será possível fazer visitas guiadas ao Parque Città della Scienza para contribuir para o censo das espécies animais e vegetais existentes , as notas coletadas podem ser carregadas para Inaturalist at Project encontradas no seguinte link: https://www.inaturalist.org/projects/wwf-e-cluster-biodiversita-italia-urban-nature-2021.

