Lazio, imóveis na academia. Zakani dá um passo à frente

Fórmula – Ontem de volta ao set, hoje mais um passo a frente. O tempo em Mattia Zakani Ele se recuperou de uma lesão muscular e agora está aumentando gradualmente sua carga de trabalho. À tarde, também fez a final da família: meio-jogo em primeira instância antes de dar lugar a Agodi, o garoto do total Primavera de Calorie. O ex-Verona recupera a forma que perdeu no intervalo que começou com a partida do Olympique contra o Cagliari. Ele se recuperou para o Inter, e finalmente vai voltar para a equipe, cedendo freqüentemente Outra opção de ataque. Na introdução, termos Fixo, em Bolonha e forçado a abandonar o convite da Itália. Ciro está trabalhando na academia e a esperança é que volte na semana que vem, quando faltam 3 a 4 dias para ir ao jogo com os nerazzurri e o ex-Inzaghi. Em Formello, os treinos continuam sem os oito nacionais, Milinkovic, Marusic, Strakosha, Hisage, Akerbe, Akpa Akpro, Muriqui e Raul Moro. A dupla sessão de hoje contou apenas com uma perna em campo: esta manhã a equipa trabalhou exclusivamente no interior.