A curiosidade e seus benefícios para o corpo e a mente

Hoje, quando pensamos em yoga, pensamos numa forma de yoga Exercício de baixo impacto, frequentemente associado a formas de meditação, relaxamento e técnicas de respiração. As aulas geralmente consistem na prática de asanas, que são posições específicas usadas como se fossem exercícios. alongamento ativo, Acompanhado de exercícios respiratórios e vinculado a momentos de relaxamento: a prática contínua melhora gradativamente a flexibilidade, o equilíbrio e a força. Existem diferentes tipos de ioga, incluindoAshtanga, Vinyasa ou Hatha Yoga: Alguns, como os dois primeiros, são mais dinâmicos e enérgicos, outros focam mais na respiração e no relaxamento, para que cada um encontre a sua dimensão. O Yoga é normalmente considerado um exercício de baixo impacto, útil sobretudo para reduzir o stress e combater o sedentarismo, mas não devemos esquecer que as posturas dos níveis mais avançados, por exemplo o Ashtanga, são complexas e, por assim dizer, “acrobáticas”. . “Portanto, requer excelente saúde muscular e articular também Grande poder. Por isso, é fundamental estar atento aos seus limites e ser acompanhado por um treinador experiente, capaz de sugerir variações e customizações, para evitar lesões.