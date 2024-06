Ciência: A poluição atmosférica ultrapassa a barreira cerebral, contribuindo para o desenvolvimento da esclerose lateral amiotrófica

A exposição a poeiras finas pode contribuir para o desenvolvimento de esclerose lateral amiotrófica (ELA), É uma doença neurodegenerativa que leva rapidamente à morte por paralisia e asfixia, e para a qual ainda não existe tratamento medicamentoso eficaz. Falamos sobre isso em Fórum Nacional de Neurociências – que termina hoje em Nápoles – Começando de Um estudo investigou a relação entre poluição atmosférica e esclerose lateral amiotrófica, conduzido dentro Falou 6 da Mnesys, o “Cern italiano” para pesquisas sobre o cérebro financiado pelo Pnrr. parao O raio 6 destina-se a “Neurodegeneração, trauma e acidente vascular cerebral” Embora o estudo em questão tenha sido publicado na revista “Environmental Toxicology and Environmental Safety” em março Grupo de Pesquisa em Farmacologia do Departamento de Neurociências da Universidade de Nápoles Federico IIformatado Agnesi Secondo e Antonella Scorzello. “A relação entre ELA e partículas atmosféricas já foi explorada em vários estudos epidemiológicos devido à capacidade do smog de contornar a barreira hematoencefálica que protege o cérebro do acesso a elementos externos”, afirma. Túlio Florio, Professor de Farmacologia da Universidade de Gênova e coordenador do Spoke 6. “A exposição ao pó fino pode levar ao estresse oxidativo e à neuroinflamação – enfatiza – com consequente neurotoxicidade e declínio cognitivo. No entanto, até o momento, os mecanismos por trás desta associação são desconhecidos. ” “Desconhecido” foi investigado pelo estudo realizado pela equipe de Secondo e Scorziello “Há vários anos sabemos que a esclerose lateral amiotrófica surge de causas ambientais, e pesquisas recentes comprovaram uma relação entre a poluição do ar, especialmente a resultante do trânsito. , e o risco de desenvolver esta doença.” doença”, disse Secondo, professor de farmacologia da Universidade Federico II de Nápoles. “Nosso estudo explorou a relação entre a exposição à poluição atmosférica e a esclerose lateral amiotrófica, estudando alguns dos mecanismos moleculares que causam a perda de neurônios motores, ou seja, todas aquelas células nervosas localizadas no sistema nervoso central que têm a função de controlar direta ou indiretamente os músculos e seus movimentos. O estudo revelou como partículas nanométricas, Pm0.1 e Np20, são capazes de causar uma forma de neurodegeneração semelhante à esclerose lateral amiotrófica.É caracterizada por disfunção e desregulação de proteínas necessárias à sobrevivência das células nervosas. “Esta evidência científica será útil na identificação de alvos moleculares na ELA para os quais potenciais novos medicamentos podem ser direcionados”.