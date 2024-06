Perigo de calor: Os Dez Mandamentos para clínicos gerais contra o calor escaldante

Com o aumento significativo das temperaturas em toda a Itália e os primeiros boletins Ondas de calor Publicado pelo Ministério da Saúde, Risco de calor É mais elevado do que nunca e, como acontece todos os anos, os mais vulneráveis ​​são os que correm maior risco, desde os idosos às crianças e pessoas com doenças crónicas.

Muitas vezes, quando estamos presos na loucura da nossa vida diária, tendemos a subestimar o que está acontecendo Efeitos do excesso de calor Sobre a saúde e os sinais de alerta que um derrame nos dá, desde extremidades inchadas até desidratação e congestão. Porém, basta seguir algumas dicas simples e práticas Reduza o risco de consequências desagradáveis ​​e perigosas Associado a muito calor, sem necessidade de mudar de dia.

Também este ano, como sempre acontece com a chegada do verão e do calor extremo, os médicos de família desenvolveram e publicaram Os dez mandamentos a seguir para enfrentar melhor os próximos meses. Dez dicas recomendadas pela Federação Italiana de Clínicos Gerais para todos, não apenas para os que estão em maior risco.

Os Dez Mandamentos contra o calor escaldante – “Há anos que, no verão, recebemos chamadas dos nossos pacientes devido a insolação e outros problemas relacionados com as altas temperaturas, mas nunca tivemos de enfrentar um calor como o que temos vivido nos últimos dias. preocupados com os efeitos disto”, sublinharam, no entanto, são esperadas temperaturas extremas, com temperaturas que também se aproximarão dos 40 graus. Luigi Sparano E Corrado Calamaro de FMJ. Quais são essas regras que devem ser seguidas? READ Clima, até 70% das áreas produtoras de vinho são vulneráveis