“Tomografias computadorizadas? Não são realizadas nesse período.”

O estatuto do hospital civil será o foco da próxima reunião da Câmara Municipal Com a pergunta feita pelos vereadores de Fratelli d’Italia, Sandra Passadore e Simone Ciccarello. Que pergunta ao prefeito Massimo Barbogani “como documentam as conversas e com que resultado em relação ao processo de preparação dos registros hospitalares”. ainda “Que iniciativas pretendem tomar para verificar e evitar os riscos de encerramento da maternidade?” Então pedimos que você faça isso “Um relatório sobre sua orientação política em relação ao destino do hospital municipal”.

Os dois atores atraíram “forte interesse dos cidadãos ao mesmo tempo”. Reclamações relativas à redução objetiva dos serviços ambulatoriais e de diagnóstico prestados no Hospital Adriae, portanto, o desempenho anormal do copo que Oferece sistematicamente a possibilidade de visitar outras instalações além das instalações de Adria, mesmo a mais de 70 quilómetros de distância Das casas dos usuários, que muitas vezes são idosos.” Por fim, Sandra Passadori e Simone Ciccarello estão no comando. “Constrangimentos cardíacos resultantes da reforma do Médico Chefe e consequente redução de camas Dez a sete para cuidados intensivos, incluindo três para reabilitação cardíaca.”

Vale destacar, entre outras coisas, o caso de uma mulher que nos últimos dias foi ao hospital para fazer uma tomografia computadorizada e foi informada que “Neste ponto, eles não foram feitos e deveriam ter sido notificados.”. Em vão, a senhora indicou não ter recebido qualquer informação a este respeito. Sem esquecer o caso de outra mulher mencionada acima “A voz de Rovigo” No dia 25 de maio, após marcar duas consultas hospitalares em Adria, recebeu um SMS para alterar a data e o local. Depois de responder negativamente, ele não só teve que reaparecer na Copa, mas também teve que fazer exames novamente pelo médico. Por fim, as visitas foram realizadas em outro hospital.

No dia 10 de abril, Pietro Girardi, recém-eleito diretor geral do Ulss 5, realizou a primeira reunião com a Câmara Municipal para recebê-lo, com o compromisso de retornar o mais breve possível.