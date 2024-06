A ciência explica como o céu fica amarelo

Hoje em dia, como em muitas outras ocasiões durante a primavera, o céu ganha uma cor leitosa ou mesmo leitosa amarelado Por causa do transporte Poeira e areia do deserto. O efeito é sem dúvida incomum, mas a explicação científica existe, é clara e inequívoca. Porém, na era das redes sociais, acontece que mesmo em relação a uma questão científica bem conhecida, surgem inesperadas teorias da conspiração. Na verdade, há muitas publicações nas redes sociais de utilizadores que não acreditam que seja um fenómeno natural que colore os nossos céus, um fenómeno que atingiu, entre outras coisas, o norte da Europa nas últimas semanas.

Alguns até afirmam que a areia foi lançada especialmente de aviões sobre a Itália (ninguém sabe por quê), e muitos usam ímãs para provar que a areia não é natural. Pena que aqui também tenha uma explicação: o pó tem uma cor avermelhada porque contém minerais óxidos de ferro, Como hematita, magnetita e maghemita, são encontrados em grandes quantidades no solo do deserto do Saara. A poeira do deserto é transportada pelo vento. Quando a chuva cai, ela se deposita no solo, nos carros e em todos os lugares. Por estar cheia de materiais de ferro, também atrai ímãs.

Como a poeira e a areia do Saara chegam à Europa?

Além disso, os teóricos da conspiração não conseguem explicar porque é que as alegadas operações de lançamento de areia a partir de aviões só ocorrem em condições de vento forte. Sciroco E Sudoeste Não quando há ventos mistral e de norte. Também aqui a meteorologia oferece uma explicação: o Sirocco e o Lepiccio são ventos que sopram do sul e estimulam o transporte de partículas de areia e poeira do Saara, onde os ventos fortes, por sua vez, as elevam do solo para a atmosfera.

Tempestades de poeira ocorrem regularmente no Deserto do Saara. Mas para chegar a milhares de quilómetros a norte, estas tempestades devem interagir com um sistema meteorológico que forneça os ventos fortes necessários para impulsioná-las por longas distâncias. Na maioria dos casos, um sistema climático de baixa pressão transporta a poeira do Saara através do Mediterrâneo em direção à Europa. Esses sistemas estão ativos e produzem fortes ventos no sentido anti-horário. Geralmente ocorre na primavera. Um sistema climático de alta pressão também pode causar esses eventos, mas é menos provável.

As partículas de poeira que eventualmente voam em direção à Europa conseguem permanecer no ar por muito tempo porque são muito menores que a areia, que cai do ar muito mais rápido.

Fenômeno de dispersão

A cor amarela do céu que se observa nos dias em que areia e poeira são transportadas do deserto é a responsável prosaQualquer fenômeno que colore o céu devido à propagação da luz solar através das moléculas do ar. Nestes casos, o céu é amarelo porque é a poeira do deserto do Saara que reflete os raios solares. Portanto, o céu é amarelo porque está repleto de poeira avermelhada vinda do deserto do Saara, que, à medida que os raios solares passam pelo deserto, produz um fundo amarelo uniforme.

Deixando de lado conspirações, rastros químicos e aviões: a ciência é clara e explica exatamente o que acontece quando partículas de areia e poeira deixam o Saara para viajar por grandes distâncias.